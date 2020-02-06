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7 il için kritik uyarı; kar kalınlığı 20 ila 50 santimi bulacak

Karabük Valiliği, cuma günü akşam saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağını belirtti

06 Şubat 2020 17:53

Karabük Valiliği; Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yoğun kar yağışı olacağı ve 20 ile 50 santimi bulacağını açıkladı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, cuma günü akşam saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı belirtildi.

Buzlanma, don, ulaşımda aksama ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Batı Karadeniz'de beklenen yağışların 7 Şubat akşam saatlerinden itibaren 9 Şubat günü sabah saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20-50 santimetre) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (İHA)

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