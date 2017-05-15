7 HSK üyesi bu hafta belirlenecek

Meclis, yüzde 51.4 oy oranının açıklanmasıyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine" ilişkin anayasa değişikliği kanununun ilk düzenlemesi olan Hakim Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimi için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda, 16-17 Mayıs Salı ve Çarşamba günü, HSK'ya 7 üyenin seçimi gerçekleştirilecek.

Meclis, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından, 7 üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak.

Birinci oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367), bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (330) aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

21 aday

Yargıtay: Yaşar Şimşek, Mustafa Çavuş, Yusuf Kuzu, Mehmet Osmanoğlu, Mehmet Ademoğlu, Mustafa Kurtaran, Alp Arslan, Ziya Dinler, Mahmut Kaya

Danıştay: Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin Sınmaz (Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri eski müdürü / HSYK üyesi)

Öğretim üyeleri: İlhan Üzülmez (Gazi Üniversitesi Rektörü), Ali Cengiz Köseoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dekan Yardımcısı), Abdülkerim Yıldırım (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Avukatlar: Songül Yazar, Şerife Taşbaşı (AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor), Ülkü Soylu (AKP Kadın Kolları MKYK üyesi), Hamit Kocabey (MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı), Ömer Faruk Aksoy, Ali Aydın Akpınar

Milyonları ilgilendiren teklif yasalaşacak

Genel Kurul'da, 18 Mayıs Perşembe günü ise daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine başlanacak.

Teklifle, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Teklife göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.