Çatışmalarda rekor harcama

Maliye Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan çatışmalarda bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Eylül ayında 194 milyon 44 bin lira olan savunma ve güvenlik harcamaları, Ekim ayında 519 milyon 229 bin liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın kullanımında bulunan “örtülü ödenekten” de Ekim ayında 59 milyon 914 bin lira harcama yapıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Maliye Bakanlığı Ekim ayı bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Savunma ve güvenlik için bütçeden Ocak ayında 35, Şubat’ta 52.1, Mart’ta 157.7, Nisan’da 226.4, Mayıs’ta 264.8, Haziran’da 420.2, Temmuz’da 424.4, Ağustos’ta 309.2 milyon lira harcama yapılmıştı.

Ekim ayında yapılan harcama rekor kırdı

Eylül’de 194 milyon 44 bin lira harcanan savunma ve güvenliğe, Ekim ayında yapılan harcama rekor kırdı. Ekim ayında güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için 519 milyon 229 bin lira harcandı.

10 ayda 2 milyar 603 milyon 367 bin lira

Ekim ayında güvenlik ve savunmaya yönelik harcamalar yılın 10 ayındaki en yüksek seviyeye çıktı. Yılın 10 ayında güvenlik ve savunma için yapılan harcamaların toplamı ise 2 milyar 603 milyon 367 bin liraya yükseldi.

Geçen yılı ikiye katladı

Geçen Ekim’de bu yılın aynı ayında yapılan harcamaların yaklaşık yarısı kadar, 250 milyon 143 bin liralık savunma ve güvenlik harcaması yapılmıştı.