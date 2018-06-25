7 Haziran 2015'ten 24 Haziran 2018'e; partiler ne kadar oy aldı, kaç milletvekili çıkardı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Meclis'te, 1999 yılından bu yana ilk kez beş partili bir tablo ortaya çıktı.

7 Haziran 2015'te 258, 1 Kasım 2015'te TBMM'de 317 sandalye elden eden AKP, 24 Haziran 2018'de kesin olmayan seçim sonuçlara göre Meclis'e 293 milletvekili soktu.

7 Haziran 2015'te elde ettiği 80 milletvekilini 1 Kasım'da yarı yarıya kaybeden MHP ise, AKP'nin ittifak ortağı olarak girdiği seçimde Meclis'te 49 koltuk kazandı.

CHP, 7 Haziran 2015'te 132 milletvekili çıkarırken 1 Kasım'da bu rakam 2 artarak 134'e çıktı. 3 partiyle ittifak yapan CHP'den, 24 Haziran'da 146 milletvekili TBMM çatısı altına girdi.

7 Haziran 2015'te Meclis'e 80 milletvekili sokan HDP, 1 Kasım 2015'te 21 vekil kaybederken; 24 Haziran'da barajı geçerek 67 milletvekili ile TBMM çatısı altına girdi.

2015'te yapılan haziran ve kasım seçimlerinde AKP, CHP, MHP ile HDP'nin temsil edildiği Meclis'te 24 Haziran'da yapılan seçimde 8 partili temsil öngörülüyor.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te Meclis'te dağılım nasıldı?

AKP’nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015'teki seçimlerde iktidar partisi, 2011 genel seçimlerine göre yüzde 9 civarında oy kaybederken, HDP 46 milyona yakın geçerli oydan yüzde 10’u olan 4.6 milyon oyu rahatlıkla geçerek yaklaşık 6 milyon oy almıştı.

AKP’nin oyları yüzde 9 erimişti

2011 Milletvekili seçiminde yüzde 49.9 oy alan AKP 7 Haziran'daki seçimden de birinci parti olarak çıkmayı başardı ancak yaklaşık yüzde 9'luk bir oy kaybıyla yüzde 40'lara kadar gerilemişti.

CHP'nin 2011'de yapılan seçime göre oy kaybettiği MHP'nin vekil sayısını arttırdığı seçimlerde Meclis dağılımı şöyle olmuştu:

Parti Oy oranı (%) Milletvekili sayısı (550) Milletvekili oranı (%) AKP 40.87 258 46,91 CHP 24.95 132 24,00 MHP 16.29 80 14,55 HDP 13,12 80 14,55

Hiçbir partinin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran'da Türkiye’yi seçime götürecek 63. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığa atadığı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu. Hükümetin, Türkiye tarihi açısından en önemli özelliği Türkiye'nin ilk seçim hükümeti olması olarak öne çıktı.

1 Kasım: AKP yeniden tek başına iktidar

Türkiye, tek parti iktidarına imkân vermeyen 7 Haziran seçimlerinden yaklaşık 5 ay sonra tekrar sandık başına gitti. TBMM'nin 26'ncı dönem milletvekillerinin oylandığı ve tek parti iktidarı için bir referandum niteliği de taşıyan 1 Kasım seçimleri AKP'nin zaferiyle sonuçlandı. 54 milyon 49 bin 851 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım oranı yüzde 87,6 oldu. AKP 7 Haziran'a göre oylarını yaklaşık yüzde 20 oranında artırırken en büyük kayıp MHP'de yaşandı.MHP yarı yarıya kayıp yaşayarak 40 milletvekiline kadar düştü. 1 Kasım'da Meclis'te koltuklar şu rakamlarla paylaşıldı:

Parti Oy oranı (%) Milletvekili sayısı (550) Milletvekili oranı (%) AKP 49,49 317 57,64 CHP 25,31 134 24,36 MHP 11,90 40 7,27 HDP 10,76 59 10,73

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy sayma işlemi sürerken açıkladığı zaferiyle kesin olmayan sonuçlara göre şu an Meclis'te 8 parti temsil ediliyor.

Yeni yüzlerin ve partilerin Türkiye siyasi tarihine katıldığı 24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinden daha yüksek oy alırken, Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi Parti yüzde 10.1 ile 45 milletvekili çıkarıyor. 550'den 600'e çıkan yeni Meclis'te HDP'nin barajı rahatlıkla aştı. AKP ise 7 Haziran sonuçlarına yaklaştı. 24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçları şöyle:

Parti Oy oranı (%) Milletvekili sayısı (600) Milletvekili oranı (%) AKP 42,40 293 48,83 CHP 22,70 146 24,33 MHP 11,20 49 8,17 HDP 11,50 67 11,17 İYİ 10,10 45 7,50