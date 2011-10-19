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Spor

7. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 18:17

-7. haftanın hakemleri açıklandı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7. hafta karışlaşmalarında görev yapacak hakemler şunlar: 21 Ekim Cuma: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım 22 Ekim Cumartesi: 15.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Kuddusi Müftüoğlu 19.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Barış Şimşek 19.00 Bursaspor-Trabzonspor: Süleyman Abay 23 Ekim Pazar: 15.00 MKE Ankaragücü-Orduspor: Serkan Çınar 15.00 Kayserispor-Sivasspor: Aytekin Durmaz 19.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Koray Gençerler 19.00 Fenerbahçe-Samsunspor: İlker Meral 24 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

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