-7 GÜNDE TRAFİK KAZALARINDA 104 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Kurban Bayramı dolayısıyla 9 güne çıkan tatilin geride kalan 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 104 kişi öldü, 564 kişi yaralandı. Kurban Bayramı'yla birlikte 9 güne ulaşan tatilin başladığı 13 Kasım Cumartesi günü, tüm uyarılara rağmen, yurdun çeşitle yerlerinde trafik kazası haberleri gelmeye başladı. Tatilin başladığı 13 Kasım günü meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi de yaralandı. Acı haberlerin gelmeye devam ettiği 14 Kasım Pazar günü de, 17 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Kazalarda yaralanan 102 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Bayram arifesi olan 15 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kazalarında ise 17 kişi sevdikleriyle bayramlaşamadan yaşamını yitirdi. Bu kazalarda 79 vatandaş da yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Kasım Salı günü ise trafik kazaları sonucu 19 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı. Bayramın ikinci günü meydana gelen kazalarda da 16 kişi öldü, 89 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Dün ise 11 kişi trafik kazasına kurban giderken, yaralanan 97 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kurban Bayramı'nın son günüde, saat 17.00'a kadar yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı. Yetkililer, tatil dönüşlerinin başlayacağı yarın ve 21 Kasım Pazar günü trafikte yoğunluk yaşanacağının tahmin edildiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.