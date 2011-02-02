7. günde ilk galibiyet

T24

Curling Erkekler klasmanında Türk Milli Takımı rinkte, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Ziya Bayraktutan ve Oğuz Zengin'den oluşan kadrosuyla mücadele verdi.Rakip Slovenya ise Gasper Ursiç, Jure Culic, Jost Lajovec ve Matevz Kovac'dan oluşan dörtlüsüyle rinke çıktı.Türkiye, rakibi önünde, 1, 3, 4 ve 8. rauntları, 4-0, 2-0, 1-0 ve 2-0 kazanmayı başardı. Slovenya ise 2, 6 ve 7. rauntları 1-0'lık skorla galip tamamladı.Karşılaşmanın son 2 seti ise Slovenya'nın rinkten çekilmesi sonrasında oynanmadı. Türkiye, bu sonuçla erkekler curlingde ilk maçını kazanmış oldu.Günün diğer müsabakalarında alınan sonuçlar ise şöyle:ABD: 4 – Çek Cumhuriyeti: 5Norveç: 4 – Büyük Britanya: 6Güney Kore: 4 - Kanada: 6İsveç: 4 - İsviçre: 7