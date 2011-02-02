T24 LogoT24 Logo
Spor

7. günde ilk galibiyet

Erzurum'daki Üniversiteler Kış Oyunları'nın 7. gününde curlingde Türkiye ilk galibiyetini elde etti.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Erzurum’daki 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın 7. gününde curlingde Slovenya'yı 9-3 yenen Türkiye, ilk galibiyetini elde etti.

Curling Erkekler klasmanında Türk Milli Takımı rinkte, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Ziya Bayraktutan ve Oğuz Zengin'den oluşan kadrosuyla mücadele verdi.

Rakip Slovenya ise Gasper Ursiç, Jure Culic, Jost Lajovec ve Matevz Kovac'dan oluşan dörtlüsüyle rinke çıktı.

Türkiye, rakibi önünde, 1, 3, 4 ve 8. rauntları, 4-0, 2-0, 1-0 ve 2-0 kazanmayı başardı. Slovenya ise 2, 6 ve 7. rauntları 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Karşılaşmanın son 2 seti ise Slovenya'nın rinkten çekilmesi sonrasında oynanmadı. Türkiye, bu sonuçla erkekler curlingde ilk maçını kazanmış oldu.

Günün diğer müsabakalarında alınan sonuçlar ise şöyle:

ABD: 4 – Çek Cumhuriyeti: 5
Norveç: 4 – Büyük Britanya: 6
Güney Kore: 4 - Kanada: 6
İsveç: 4 - İsviçre: 7


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24