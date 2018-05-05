T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 gün önce kaybolan emekli, barajda arandı

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki evinden 7 gün önce çıkan Zekeriya Özen (62) kayboldu

05 Mayıs 2018 20:06

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki evinden 7 gün önce çıkan Zekeriya Özen (62) kayboldu. AFAD ekipleri bölgeye 15 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Köprü barajında bot ile arama yaptı.
Ulus Çavuş köyünde oturan emekli, 2 çocuk babası Zekeriya Özen, 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İlk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylüler ve jandarmanın iz takip köpeği ile köy çevresindeki ormanlık alanda arama yapıldı. Bugün ise AFAD ekipleri köye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı Köprü barajında arama yaptı. Demir çubukları da kullanan ekipler botlarla arama yapmasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARULUSBartın DHABARTIN UlusZekeriyaAFADKirazlı KöprüUlusAilesiAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADBugünDemirAramaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24