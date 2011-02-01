7 gümrük müdürü görevden alındı

T24 - Gümrükler Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Hopa, Sinop, Habur, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri de görevlerinden alındı.

Gümrükl yönetiminde yapılan değişimlerde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, Genel Müdür Yardımcısı Remzi Akçin atandı.

İstanbul Gümrük Müdürü Lütfi Ekinci görevden alındı, yerine Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik Usta getirildi.

Ankara, Antalya, Hopa, Sinop, Habur, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri de görevlerinden alındı, yerlerine atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararları şöyle:

- Açık bulunan Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Remzi Akçin,

- Açık bulunan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Hasan Köseoğlu,

- Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliği'ne Suavi Önal,

- Açık bulunan Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Serkan Işık,

- Açık bulunan Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Mehmet Karabağ atandı.

- Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Fikret Erol, bu suretle boşalan Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Semih Baydemir getirildi.

- İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ahmet Arslantaş, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Fevzi Gülcan, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet Hilmi Türkoğlu, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Nurettin Cengiz, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Rifat Bolat, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Hasan Demirci başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

Bu suretle boşalan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik Usta, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Süleyman Tosun, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Gümrük Başmüfettişi Murat Kahraman, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Mustafa Işık, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Ragibe Coşkun, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Akif Sayan, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Hasan Eken, Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Mehmet Çelebi, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ömer Ersoy, bu suretle boşalan İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tahsin Cömert, Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne de Şükrü Ünlüoğlu getirildi.



