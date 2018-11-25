7 golün 2'si iptal edildi; Beşiktaş, Ankaragücü'nü rahat geçti

Kayseri'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini net bir skorla mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Karşılaşmada VAR uygulaması ile, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün birer golünü iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun son günde aldığı karar sonrası Kayseri’de karşılaştığı Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri Ljajic, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın’dan geldi. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem’e (VAR) giderek önce Beşiktaş’ın Vida ile sonra ise Ankaragücü’nün Bifouma ile bulduğu golleri iptal etti.

Ligde iki haftadır kazanamayan Beşiktaş, yükseliş maçı olarak baktığı Ankaragücü maçına aslında sıkıntılı geldi. Babel, Pepe, Enzo Roco ve Gökhan Töre’nin sakatlıkları nedeniyle oynayamadığı karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, biraz da zorunluluktan sürpriz bir savunma kurgusu sürdü sahaya… Hafif sakatlığı bulunan Gökhen Gönül’ü de riske etmek istemeyen Şenol Güneş, Necip’e sağ bekte görev verirken, Medel’i ise savunmanın ortasına monte etti. Şenol Güneş, iki genç oyuncusu Dorukhan ve Güven’e de kritik maçta forma verdi.

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in keyfini kaçıracak bir gelişme daha yaşandı. Kasığında ağrı hisseden Medel, riske edilmemek için ilk 11’den çıkarıldı ve yedek kulübesine oturtuldu. Medel’in yerine Gökhan Gönül, ilk 11’e monte edildi. Böylece takımın yeni stoperi Necip oldu.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Beşiktaş maça iyi başladı. İlerde basan, Ankaragücü’nü savunmadan çıkarmayan Beşiktaş, duran toptan Vida ile golü de buldu. Ancak gol, VAR kararı ile ofsayt gerekçesiyle iptan edildi. Oyunun tam hakimi Beşiktaş, Ljajic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçti. Bu golün hemen ardından Mustafa Pektemek, farkı ikiye çıkaran golü attı. İlk yarının son dakikasında genç futbolcu Güven Yalçın, ilk 11’de çıktığı ikinci maçında da golü bulmayı başardı.

İlk yarıda oldukça rahat bir oyun ortaya koyan ve kalesinde neredeyse pozisyon dahi vermeyen Beşiktaş, ikinci yarıda bambaşka bir Ankaragücü ile karşılaştı. İkinci yarıya Cerci hamlesi ile başlayan İsmail Kartal, oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı. Birçok pozisyon da bulan ancak bunları değerlendiremeyen Ankaragücü’nün Bifouma ile bulduğu gol ise VAR kararı ile iptal edildi. VAR’a başvuran Mete Kalkavan, Ankaragücü’nün atağı gelişmeden önce faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçın son anlarında El Kabir ile farkı ikiye indiren Ankaragücü’ne cevap, Oğuzhan’dan geldi. Karşılaşmanın son beş dakikasında gelen iki gol, maçın skorunu belirledi. Anakaragücü’nü 4-1 yenen Beşiktaş, iki haftalık galibiyet hasretini dindirirken, şampiyonluk yarışında “Ben de varım” dedi.

İlk 11'ler

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Djedje, Kenan, Bifouma, El Kabir, Kubilay.

Teknik direktör: İsmail Kartal

Beşitalş: Karius, Necip, Vida, Gökhan Gönül, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Güven.

Teknik direktör: Şenol Güneş