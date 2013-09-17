Fenerbahçe hakeme rağmen mi kazandı, hakem yardımıyla mı?

Fotomaç'tan Rıdvan Dilmen ve Emre Bol, Hürriyet'ten Erman Toroğlu ve Ercan Saatçi, Fanatik'ten Erdoğan Şenay, Vatan'dan Sinan Engin ve Ersin Düzen, Star'dan Ziya Şengül, Akşam'dan Deniz Gökçe ve Milliyet'ten Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 3-2'lik Kasımpaşa galibiyetini yazdı.

Rıdvan Dilmen – Fotomaç

Caner ve Webo hayat verdi

4-1-4-1 gibi bir dizilişle sahaya yayılan Fenerbahçe, topu rakibe kaptırdığında ceza sahası çevresinde büyük boşluklar veriyor çünkü ön libero Selçuk'un önünde Meireles onun hemen önünde ise Kuyt, Webo ve Emenike görev yapıyor.

Bu dörtlü topa sahip olduğunuzda etkili oluyor... Rakiple birlikte geriye dönen sadece Kuyt.

Fenerbahçe'nin bu soruna bulabileceği tek çözüm önceki gün Beşiktaş'ın Bursa'da yaptığı gibi alan daraltarak oynamak...

Caner'in performansı önemli, gol öncesi Webo'ya yaptığı bir orta var ki aslında görerek attığı bir pas, frikikten bir golü var, bir kez direğe takıldı, ikinci golün asistini yaptı. Esasında dün Caner ve golcü özelliklerini sahaya yansıtan Webo, Kasımpaşa'yı yendi.

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Erman Toroğlu - Hürriyet

Hakem böyle istedi

Gözüken genel görüntü şu: Beşiktaş’ı şampiyonlukta tek başına bırakmazlar. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu şampiyonluk yarışında muhakkak olmalılar. Çünkü birileri para kazanacak. Onun için de bazıları başrol oyuncusu olacaklar, bazıları ise figüran, dün Kasımpaşa’nın olduğu gibi. İngiltere Ligi, şu anda dünyanın en fazla seyredilen ligi. Sebebi, yedi-sekiz takımın şampiyonluğa gidiyor olması. Orada da hatalar oluyor. Ama dün geceki gibi seyirciyi bu kadar aptal yerine koymuyorlar. Evvelsi günkü Beşiktaş’ı seyrettikten sonra dün geceki Fenerbahçe, bana tatsız bir tuzsuz yemek gibi geldi.

Sarı lacivertliler, maçı kazandık diye sakın kendilerini aldatmasınlar. Çok dağınık futbol oynuyorlar ve inanılmaz hatalar yapıyorlar. Birkaç tane hakem var. Sezon sonuna kadar bütün maçlarını onlar idare ederse şampiyonluktan kopmazlar. Yoksa işleri zor. Kasımpaşalılara da şu cümleyi söyleyebiliriz: Türkiye’de futbol böyle oynanıyor. Yani yersen.

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Ercan Saatçi – Hürriyet

Her şeye rağmen

Taraftar bölünmüş durumda ama çoğunluk isyan bayrağını çekmiş ve ‘Yeter’ diyor... Camia kongrede ne olacağını merak ediyor, henüz aday çıkmamasının vebaliyle burun buruna... Vebal demişken, Aziz Bey ve ilgili kişilerin üzerindeki vebalden hiç bahsetmiyorum bile...

İşte böyle bir iklimde, böyle bir sorun yumağının içinde çıktı Fenerbahçe sahaya... Ve Ersun Hoca’nın bir türlü çözemediği Fenerbahçe, ne yazık ki taraftara kalp ağrısı çektirmeye devam ediyor. ‘Milli takım arasında ne yapmışlar’ diyemiyorum, çünkü hiç bir değişiklik olmadığı ayan beyan ortada... Ama futbolda bir gerçek var ki; O da üç puan...

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Erdoğan Şenay – Fanatik

Günün adamı Caner

Kasımpaşa Stadı'nda ilk yarıda, Fenerbahçe defansı üç büyükler arasında en acemi ve de en savruk bir imtihan geçirmenin başı bozukluğu içindeydi.

Milli maçların ve Sarı-Lacivertli ekibin en kahraman isimlerinden Gökhan Gönül kardeşimiz, ilk yarıdaki 2 golde de kabahatli bir alan boşluğu yaratmakta adeta ‘sükutu hayal’ bir durum yaratmaktaydı taraflarında...

Egemen’in, oyunun ilk golünden önce hakem Mustafa Kamil Abitoğlu’nun önüne dikilerek yaptığı gereksiz itirazın, hemen sonrasında gelen hatalı durumun ‘oyun ciddiyeti açısından’ ne denli bir hatası vardır bunu da varsın ERSUN YANAL cevaplasın bakalım.

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Sinan Engin - Vatan

Sow’suz olmaz Ersun Hoca!

Caner sezona bomba gibi girdi. Atıyor, attırıyor ve takımı adına savunmada müthiş hamleler yapıyor, kademeye giriyor. Kısacası dün akşam F.Bahçe 3 puanı aldıysa bunu önce Caner’e sonra da şansa bağlamalı.

F.Bahçe istenilen düzeyde değil. Kazanmak yetmez, kazanmak bazı şeyleri örtmez. F.Bahçe’nin elinde iyi malzeme var, Ersun Yanal bu malzemeyi iyi kullanmalı. Çünkü Ersun Yanal teknik bilgisi yüksek bir antrenör. Bir an evvel en doğru 11’i, en çabuk oynayan, en agresif takımı yaratmalıdır. Çünkü kredisi çok fazla olmayabilir. Sana bir dost tavsiyesi: Sow’u bir an önce kazan Ersun Hoca.

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Ersin Düzen – Vatan

Abitoğlu’na rağmen

Maçın hakemine değinmeden olmaz! Kamil Abitoğlu, skandal kararlarıyla dün geceye damga vuran ilk isimdir. Kasımpaşa’nın golünden önce Egemen’in hareketi faul değil. Emenike kafaya çıkıyor, kaleciyle teması yok, faul veriyor. Yine Emenike gole gidiyor, bariz gol şansından kırmızı gerekirken sarı veriyor. Sarı kartlı Babel, rakibini biçiyor, Alves arkadan dalıyor kırmızı yok! Caner yüzüne küfür ediyor kart yok, sonra rakibini indiriyor, avantaja bırakıyorsun yine kart yok. Onu idare et bunu idare et, onu ver bunu verme, daha saysak, yerimiz yetmez. Bunlar direkt skoru etkileyen hatalar sayın hocam! Lütfen dün geceki maçı bir kez daha izle ve Zekeriya başkana bizzat kendin telefon açarak cezanı kendin belirle....

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Ziya Şengül - Star

Fener’den kötü futbol ama 3 puan

Öyle bir maç izledik ki; dilim damağıma vurdu. Hakem kararlarını gözlerim isyan ederek seyretti. Kasımpaşa’nın bir penaltısı verilmedi. Abitoğlu, kaleci Volkan’ı kırmızı kartla oyun dışı bırakabilecek kararı da veremedi.

O kadar yanlış düdükler çaldı ki Kamil Abitoğlu, neredeyse maçı çığrından çıkaracaktı.

Maçın bitme anlarında, Kasımpaşalı futbolcuların kendi ceza içinde ve çevresinde uzaklaştıramadıkları top, acemiler mangasının işiydi! Bu hatalar zinciri, onların sonunu hazırladı.

Fenerbahçe kötü oynamasına rağmen, Webo’nun uzatmalarda attığı golle 3 puanı alan oldu. Kasımpaşalılar da saçlarını başlarını yoldu.

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Deniz Gökçe – Akşam

Fenerbahçe şanslıydı

Uzatmanın ikinci dakikasında ise F.Bahçe oldukça şanslıydı. Kasımpaşa savunma oyuncularına çarpan top Webo’nun önüne düştü ve o da net bir vuruşla F.Bahçe’nin 3-2’lik galibiyetini sağladı.

F.Bahçe’de takımın yıldızları; Caner-Alper ve Webo’ydu. Kuyt her zamanki gibi çalışkandı. Alves iyi müdahaleler yaptı ama sert ve gereksiz fauller üretti. Holmen ve Emenike ise pek katkı yapmadılar. Kasımpaşa’da en çok göze çarpan oyuncu; tüm kafa toplarını alan Yalçın’dı. Dışarıdan bakan objektif bir göz, F.Bahçe’nin bireysel performanslarla ayakta kaldığını ve sistemli bir takım görüntüsü vermediği gibi savunmada da kritik açıklar verdiğini not ederdi.

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Uğur Meleke – Milliyet

Alper yaşını büyütsün!

Eğer zaten Kasımpaşa her kazandığı topla etkili çıkacaksa, zaten her bir kazanç pozisyon olacaksa, Selçuk Şahin’in sahadaki varlık nedeni ne? Başka hangi paralel evrende Alper kenarda otururken Selçuk 11’de oynar ki? Üstelik bırakın ofansif özellikleri, defansif olarak dahi Alper’in Selçuk’tan eksik olduğunu söylemek bence çılgınlık.

Zaten maçın kaderi de Selçuk’un çıkışı, Alper’in girişiyle değişiyor... Sahadaki yetenekli futbolcu sayısı artan Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yığıp 3 puanı sökmeyi başarıyor. Çekişmeli maçın ardından akılda kalan açmazsa şu: Eğer Alper’in kenarda oturup Selçuk’un oynamasının, Salih otururken Topuz’un girmesinin tek nedeni (sözde) tecrübe, yani yaşsa; o zaman bu çocuklar mahkemeye gidip yaşlarını büyütsünler! Çünkü belli ki Fenerbahçe’de şans bulmak için en az 30 yaşında olmak gerekiyor (!)

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Emre Bol - Fotomaç

Volkan’a rağmen

Fenerbahçe'nin"beyni" Selçuk olmuş! Toplar onda toplanıyor, "beyin" Selçuk pas dağıtıyor!

Hal böyle olunca Fenerbahçe'de "Selçuk kadar" oynuyor işte!

Alper'in oyuna girmesiyle Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yıktı. Gecenin adamı Caner'in katkısını unutmayalım.

Sahada ondan başka kazanmayı isteyen ikinci bir isim yoktu. Savunma yaptı, hücum etti, asist yaptı, frikikten de nefis bir gol attı.

Volkan'a rağmen kazandı dün gece Fenerbahçe! En dikkat çekici özelliği ise yaşlı bir takım olmasına rağmen takım kondisyonu üst düzeydeydi.

Uzatmalarda gelen gol bunun göstergesidir.

Çok iyi oynamasa da skor katkısı yapan Webo bu takımın olmazsa olmazıdır.

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