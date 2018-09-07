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Spor

7 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ  21:45 TÜRKİYE - Rusya 19:00 Azerbaycan - Kosova   21:45 İtalya - Polonya   21:45 Arnavutluk - İsrail   21:45 Litvanya - Sırbistan   21:45 Romanya - Karadağ   21:45 Faroe Adaları - Malta   FENERBAHÇE Sarı-lacivertli ekip günü izinli geç

07 Eylül 2018 12:31

UEFA ULUSLAR LİGİ 
21:45 TÜRKİYE - Rusya
19:00 Azerbaycan - Kosova  
21:45 İtalya - Polonya  
21:45 Arnavutluk - İsrail  
21:45 Litvanya - Sırbistan  
21:45 Romanya - Karadağ  
21:45 Faroe Adaları - Malta  

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ
11:00-18:00 Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY
13:00-17.30 Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR
10:00-17:00 Bordo-mavililerde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları çift antrenmanla devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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