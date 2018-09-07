7 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ
21:45 TÜRKİYE - Rusya
19:00 Azerbaycan - Kosova
21:45 İtalya - Polonya
21:45 Arnavutluk - İsrail
21:45 Litvanya - Sırbistan
21:45 Romanya - Karadağ
21:45 Faroe Adaları - Malta
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11:00-18:00 Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
13:00-17.30 Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR
10:00-17:00 Bordo-mavililerde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları çift antrenmanla devam edecek.