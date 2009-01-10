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Spor

7. etap tamamlandı

30. Dakar Rallisi'nin 7. etabını, Jim Beam Türk Takımı'ndan Kemal Merkit 87. sırada, Kutlu Torunlar ise 124. sırada tamamladı.

10 Ocak 2009 02:00


30. Dakar Rallisi'nin 7. etabını, Jim Beam Türk Takımı'ndan Kemal Merkit 87. sırada, Kutlu Torunlar ise 124. sırada tamamladı.


Dakar Rallisi'nde 6. etaptaki zorlu yarışın ardından kısaltılan 7. etapta 243.36 kilometre yol kat edildi.

Mendoza-Valpariso arasındaki etapta, kamyonlar yarışmazken, motosikletler ve otomobiller büyük mücadele verdi.

Şili'de And Dağları'nda 3 bin metre yükselikte hem motosikletlerin, hem de sporcuların sınandığı parkuru Kemal Merkit 87. sırada tamamladı.

Bir diğer Türk yarışçı Kutlu Torunlar ise 124. sırada yer aldı.

Genel klasmanda Kutlu Torunlar 115. sırada yer alırken, Kemal Merkit ise 121. sırada kendisine yer buldu. Şili topraklarındaki zorlu etabı Şilili motosikletçi Francisco Lopez ilk sırada tamamladı.

Motosiklet kategorisinde genel klasmanda ise İspanyol Marc Coma liderliğini sürdürdü.

Bu arada yarışçılar günü dinlenerek geçirecek ve yarışın 8. etabı 11 Ocak Pazar günü yapılacak.

Sporcular, Valparaiso-La Serana arasındaki toplam 652 kilometrelik parkurda başarı kovalayacak. Yarış, 18 Ocak Pazar günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de sona erecek.

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