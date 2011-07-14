-7 ESTONYALI SERBEST BIRAKILDI BEYRUT (A.A) - 14.07.2011 - Lübnan'da Bekaa vadisinde kaçırılan 7 Estonyalının serbest bırakıldığı belirtildi. Basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Estonyalıların sağlıklarının iyi olduğunu ifade ederken, Beyrut'a doğru yola çıktıklarını söylediler. Estonyalıların kimler tarafından kaçırıldığı ve neden serbest bırakıldıkları konusunda açıklama yapılmadı. Mart ayında Suriye sınırından Lübnan'a giriş yapan 7 Estonyalı bisikletli, Bekaa Vadisinde bulunan Zahle kasabası civarında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Kaçırılan Estonyalıların nerede olduğunu bulmak için yapılan çabalar sonuç vermemişti.