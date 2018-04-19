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7 eski Danıştay üyesi gözaltına alındı

Ankara merkezli 6 ilde 'FETÖ' operasyonu başlatıldı

19 Nisan 2018 11:09

Ankara merkezli 6 ilde 'FETÖ' operasyonu başlatıldı. Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 7 eski Danıştay üyesi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt içi kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile kurumun FETÖ/PDY yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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