7 eser tam 2 milyon lira kazandırdı

Antik A.Ş. ve Londra Sotheby’s şirketlerinin geçtiğimiz aylarda düzenlediği müzayedelerde Çağdaş Türk Sanatının başyapıt rekorlarına yenileri eklendi. 2.7 ve 2.1 milyon TL satış rakamları ile Erol Akyavaş ve Nejad Melih Devrim imzalı eserler Türk sanat piyasasının yeni rekorları olarak kayıtlara geçti.

Sotheby’s müzayede evinin geçtiğimiz nisan ayında Londra’da düzenlediği Çağdaş Türk Sanatı müzayedesinde Nejad Melih Devrim’in 1952 yılına tarihlenen “Soyut Kompozisyon” çalışması 735.650 sterline yani yaklaşık 2 milyon 133 bin 385 TL’ye satılarak sanatçının rekoruna imza atarken, Artam Antik A.Ş.’nin Mart 2012 müzayedesinde Erol Akyavaş’ın “En-el Hak” isimli eseri Çağdaş Türk sanatı rekoru kırarak 2 milyon 777 bin 700 TL’ye alıcı buldu. Orhan Peker’in “Ayçiçeği Tarlasında” konulu çalışması 695 bin TL’ye satılarak sanatçının en değerli eseri rekorunu kırarken, birçok Türk sanatçısı en yüksek satış değerlerine 2012 yılında ulaştı.

Sanat eserlerine uygulanan %18 KDV ile Türkiye’de satılan Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Fahrel Nissa Zeid ve Mübin Orhon başyapıtlarından 2 milyon lira KDV elde edildi.

Müzayedelerin ilk 10 eseri

1- Erol Akyavaş “En-el Hak” 2.7 milyon TL (Sanatçının dünya satış rekoru) / Artam Antik A.Ş. 271. Müzayede (2012)

2- Burhan Doğançay “Mavi Senfoni” 2.7 milyon TL (Sanatçının dünya satış rekoru) / Artam Antik A.Ş. 258. Müzayede (2009)

3- Erol Akyavaş “Kuşatma” 2.6 milyon TL / Artam Antik A.Ş. 260. Müzayede (2010)

4- Nejat Melih Devrim “Soyut” 2.1 milyon TL / (Sanatçının dünya satış rekoru) / Sotheby’s Müzayede (2012)

5- Erol Akyavaş “End of Encounter” 1.5 Milyon TL / Bonham’s Müzayede No: 19267 (2011)

6- Fahrel Nisa Zeid “Soyut” 1.5 milyon TL (Sanatçının dünya satış rekoru) / Sotheby’s Müzayede (2010)

7- Fahrel Nisa Zeid “Londra” 1.3 milyon TL / Artam Antik A.Ş. 258. Müzayede (2009)

8- Mübin Orhon “Soyut” 1.3 milyon TL / (Sanatçının dünya satış rekoru) / Artam Antik A.Ş. 263. Müzayede (2010)

9- Erol Akyavaş “VAV” 1.3 Milyon TL / Artam Antik A.Ş. 266. Müzayede (2011)

10- Fahrel Nisa Zeid “Soyut” 1.2 Milyon TL / Artam Antik A.Ş. 263. Müzayede (2010)