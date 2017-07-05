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739 emniyet personeli görevine iade edildi

Onayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi

05 Temmuz 2017 10:24

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli  görevlerine iade edildi. 

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce  açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler  tamamlandı.

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit  edilemedi.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.

 

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