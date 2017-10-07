7 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Milli takım İzlanya\'da 3-0 kaybederek Dünya Kupası\'na gitme şansını kaybetti. Bu sonuç, futbolseverleri üzerken TFF yönetiminde de moralleri bozdu. Yıldırım Demirören ve yönetiminin dün gece maçtan sonra saatlerce toplantı yaptığı, ve bugün de görüşmelere devam edeceği belirtildi.
-A milli futbol takımının aldığı sonucun yankıları. Dış basın ve UEFA\'daki yansımaları
-15.00 Milliler Eskişehir\'den Finlandiya\'ya gidecek
2018 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI DEVAM EDECEK
A GRUBU
19:00 İsveç - Lüksemburg
21:45 Belarus - Hollanda (Babel, Vincent Janssen)
21:45 Bulgaristan - Fransa (Strahil Popov)
B GRUBU
19:00 Faroe Adaları - Letonya
21:45 Andorra - Portekiz (Quaresma, Pepe, Neto, Beto)
21:45 İsviçre - Macaristan (Johan Djourou)
H GRUBU
19:00 Bosna-Hersek - Belçika (Avdija Vrsajevic, Visca, Milosevic)
19:00 Cebelitarık - Estonya
21:45 Güney Kıbrıs - Yunanistan (Tzavellas, Maniatis)
FENERBAHÇE
15.00 Fenerbahçeli bir grup taraftarın TFF\'nin Riva\'daki tesislerinin önüne giderek protestoda bulunmaları bekleniyor
Takım izinli
BEŞİKTAŞ
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları milli oyunculardan yoksun sürecek
GALATASARAY
Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
17.00 U-21 takımı ile hazırlık maçı yapılacak.
Galatasarat L\'Equipe\'ye manşet oldu. Dünyaca ünlü futbol dergisi bu ayki sayısında Galatasaraylı futbolcular Gomis ve Beldhanda\'yı ön plana çıkarırken Türkiye Ligi\'ndeki Fransız furbolcuları da haber yaptı. Dergi, Fransa ve tüm dünyada bayilerdeki yerini aldı.(Görüntü, fotoğraf ve ayrıntılı haber geçilecek)
Galatasaray\'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cedric Carrasco, Türkiye ve Galatasaray ile yaşadığı deneyimleri L\'Equipe Gazetesi\'ne anlattı.
Carrasso: \"Gomis beni iyi ki ikna etmiş\"
\"Türkiye\'ye para için geldiysen, istedikleri performans karşısında her şeyini kaybedersin\"
AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI
18.00 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye, çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak (Riva)
Ay-Yıldızlı ekip, Rusya\'yı geçmesi halinde yarı finalde Polonya-İrlanda eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE ALT LİGLER
Türkiye Alt liglerinde 7\'nci hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak
YÜZME
19.00 Bodrum\'da düzenlenen 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası devam edecek.
AVRUPA RALLI ŞAMPIYONASI
Avrupa Ralli Şampiyonası\'nın 8\'inci yarışı olan Letonya Rallisi devam ediyor.
Türkiye\'nin en çok şampiyon olan ralli takımı ve Avrupa Ralli Şampiyonası lideri Castrol Ford Team\'in hedefi zirve.
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nde sezon başlıyor.
13:00 Fenerbahçe Doğuş - Banvit
15:15 Nesine.com Eskişehir Basket - İstanbul BBSK
17:00 Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol
20:15 Tofaş - Darüşşafaka
ECZACIBAŞI VITRA
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi medya etkinliği düzenleyecek.
10.30-11.30 Basın toplantısı ve fotoğraf çekimi
12:00-13:00 Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı İmza Etkinliği
13:00-13:30 Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Teknik Direktörü Marco Aurelio MOTTA Voleybol Öğretiyor
13:30-14:00 Hande Baladın ve Tijana Boskovic ile \"Takım Ol Maç Yap\"