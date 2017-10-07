7 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Milli takım İzlanya\'da 3-0 kaybederek Dünya Kupası\'na gitme şansını kaybetti. Bu sonuç, futbolseverleri üzerken TFF yönetiminde de moralleri bozdu. Yıldırım Demirören ve yönetiminin dün gece maçtan sonra saatlerce toplantı yaptığı, ve bugün de görüşmelere devam edeceği belirtildi.

-A milli futbol takımının aldığı sonucun yankıları. Dış basın ve UEFA\'daki yansımaları

-15.00 Milliler Eskişehir\'den Finlandiya\'ya gidecek

2018 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI DEVAM EDECEK

A GRUBU

19:00 İsveç - Lüksemburg

21:45 Belarus - Hollanda (Babel, Vincent Janssen)

21:45 Bulgaristan - Fransa (Strahil Popov)

B GRUBU

19:00 Faroe Adaları - Letonya

21:45 Andorra - Portekiz (Quaresma, Pepe, Neto, Beto)

21:45 İsviçre - Macaristan (Johan Djourou)

H GRUBU

19:00 Bosna-Hersek - Belçika (Avdija Vrsajevic, Visca, Milosevic)

19:00 Cebelitarık - Estonya

21:45 Güney Kıbrıs - Yunanistan (Tzavellas, Maniatis)

FENERBAHÇE

15.00 Fenerbahçeli bir grup taraftarın TFF\'nin Riva\'daki tesislerinin önüne giderek protestoda bulunmaları bekleniyor

Takım izinli

BEŞİKTAŞ

Gençlerbirliği maçının hazırlıkları milli oyunculardan yoksun sürecek

GALATASARAY

Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

17.00 U-21 takımı ile hazırlık maçı yapılacak.

Galatasarat L\'Equipe\'ye manşet oldu. Dünyaca ünlü futbol dergisi bu ayki sayısında Galatasaraylı futbolcular Gomis ve Beldhanda\'yı ön plana çıkarırken Türkiye Ligi\'ndeki Fransız furbolcuları da haber yaptı. Dergi, Fransa ve tüm dünyada bayilerdeki yerini aldı.(Görüntü, fotoğraf ve ayrıntılı haber geçilecek)

Galatasaray\'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cedric Carrasco, Türkiye ve Galatasaray ile yaşadığı deneyimleri L\'Equipe Gazetesi\'ne anlattı.

Carrasso: \"Gomis beni iyi ki ikna etmiş\"

\"Türkiye\'ye para için geldiysen, istedikleri performans karşısında her şeyini kaybedersin\"

AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI

18.00 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye, çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak (Riva)

Ay-Yıldızlı ekip, Rusya\'yı geçmesi halinde yarı finalde Polonya-İrlanda eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ALT LİGLER

Türkiye Alt liglerinde 7\'nci hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak

YÜZME

19.00 Bodrum\'da düzenlenen 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası devam edecek.

AVRUPA RALLI ŞAMPIYONASI

Avrupa Ralli Şampiyonası\'nın 8\'inci yarışı olan Letonya Rallisi devam ediyor.

Türkiye\'nin en çok şampiyon olan ralli takımı ve Avrupa Ralli Şampiyonası lideri Castrol Ford Team\'in hedefi zirve.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nde sezon başlıyor.

13:00 Fenerbahçe Doğuş - Banvit

15:15 Nesine.com Eskişehir Basket - İstanbul BBSK

17:00 Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol

20:15 Tofaş - Darüşşafaka

ECZACIBAŞI VITRA

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi medya etkinliği düzenleyecek.

10.30-11.30 Basın toplantısı ve fotoğraf çekimi

12:00-13:00 Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı İmza Etkinliği

13:00-13:30 Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Teknik Direktörü Marco Aurelio MOTTA Voleybol Öğretiyor

13:30-14:00 Hande Baladın ve Tijana Boskovic ile \"Takım Ol Maç Yap\"