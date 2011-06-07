-7. DÜNYA İSLAMİ EKONOMİK FORUMU BAŞLADI ASTANA (A.A)- 07.06.2011 - 7'inci Dünya İslami Ekonomik Forumu (WIEF) çalışmalarına Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 2500 delegenin katılımı ile başlayan ve İslam Dünyası'nın Davosu olarak nitelendirilen forum çalışmalarının ilk günü Kazakistan Başbakanı Karim Masimov ile WIEF Genel Sekreteri Tuna Musa Hitami'nin ''Hoşgeldiniz'' konuşması ile başladı. Kazakistan Başbakanı Masimov, konuşmasında Kazak halkının büyük bir kısmının müslüman olduğunu belirterek, ''Bizler islami kökenlerimizle, geleneklerimizle gurur duyuyoruz'' dedi. Kazakistan'ın İslami gelenekleri ile gurur duyduklarını ancak, çok dinli ve kültürlü bir yapıya sahip olduklarının da bilincinde olduklarını söyleyen Masimov, ''Biz İslami geleneklerimizle gurur duymakla birlikte, tüm etnik kökenlere, tüm dinlere eşit mesafede duruyoruz. Her dine inanan kişilerin inançlarının gereklerini rahatça yapabilmeleri için gerekli ortamı oluşturuyoruz'' diye konuştu. Halkın bu birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi ile sorunların aşıldığını ve Kazakistan ekonomisinin güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirten Masimov, ''Kökenleri, dinleri ne olursa olsun bütün insanlarımızın potansiyellerini kullanarak bir başarı elde ettik. Bundan sonra da güçlü bir Kazakistan için böyle davranmaya devam edeceğiz'' dedi. WIEF Genel Sekreteri Tuna Musa Hitami'de konuşmasında İslam dünyasının bir çok ekonomik sorunla karşı karşıya bulunduğunu bu tür toplantılarda, bu sorunların ve çözüm yollarının konuşulması için fırsat oluştuğunu söyledi. wIEF'in ilk gün çalışmaları kapsamında daha sonra İslam dünyasında kadının yeri ve İslam dünyasında çalışan kadınlar, iş hayatındaki kadınların sorunları ile ilgili konular masaya yatırıldı. 7'inci Dünya İslami Ekonomik Forumu'nun resmi açılışı ise yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in konuşması ile başlayacak.