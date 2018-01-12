7 dönüm arazisi olan kadının, tek gözlü evde yaşam mücadelesi

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in kırsal Doğan Mahallesi\'ndeki tek gözlü evde zihinsel engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Fehime Özöner (86), varlık içinde yokluk yaşıyor. Dedesi ve babasından kendisine miras kalan tapuda kayıtlı yaklaşık 7 dönümlük arazisi olan Özöner, \"Bu saatten sonra tek istediğim çocuğumla ile beraber sağlıklı bir ortamda yaşamak. Benim malda, varlıkta gözüm yok. Yeter ki aklı dengesi yerinde olmayan çocuğuma bir iş ve daha rahat bir yuva istiyorum. Tek gözlü evimde tuvalet dışarıda. Büyük zorluklar çekiyorum. Oturduğum oda su akıtıyor\" dedi.

Merkez Doğan Mahallesi\'nde tek gözlü evde zihinsel engelli oğlu Abdullah Özöner ile yaşayan Fehime Özöner, dedesi ve babasından miras kalan tapuda kendi adına kayıtlı toplam yaklaşık 7 dönümlük arsasının olmasıyla ilgilenmediğini söyledi. Eşini 55 yıl önce kaybettiğini ve eşinden ayrı geçirdiği süreler boyunca 4 kızı ve bir oğlu için çalışmaya devam ettiğini belirten Fehime Özöner, “Bundan 55 yıl önce kocamı hastalıktan ötürü kaybettim. Zar zor geçiniyorduk, ancak benim ailem Siirt\'te varlıklı bir aileydi ve hatırladığım kadarıyla birçok yerde arsamız vardı. Ben çocuklarım için çok çalıştım, evlere temizliğe, bağlara çalışmaya gittim tek başıma çocuklarıma bakmaya çalıştım. Şu an ise güçlükle ayakta duruyorum. Komşularım bana yemek getiriyor\" dedi.

Siirt Tapu Kadastro Müdürlüğünden kendi adına ait toplam 38 tapu olduğundan akrabalarının kendisine bahsettiğini belirten Özöner, \"Bu tapular bana mı aittir, bundan benim bilgim yoktur. Çok uzun yıllar önce bundan bahsediyorlardı ancak ailem ilgileniyordu. Benim tek bildiğim şey benim ailem çok varlıklı olmasıydı\" dedi.

Yaşadığını sıkıntıları Türkçe bilmediği için Arapça konuşarak anlatan Özöner, “Benim bu saatten sonra tek istediğim çocuğumla ile beraber sağlıklı bir ortamda yaşamak. Benim malda varlıkta gözüm yok. Yeter ki aklı dengesi yerinde olmayan çocuğuma bir iş bana da daha rahat bir yuva ve bakım istiyorum. Tek gözlü evimde tuvalet dışarıda ben tuvalete gitmek için büyük zorluklar çekiyorum. Devlet zaman zaman yanıma geliyor ve yardım ediyor. Oturduğum oda su akıtıyor komşular buraya gelerek kartonlar ile kapladı her yeri ancak yine de çok soğuk. Bana bir elektrikli soba getirdiler oda yanıyor ancak fayda etmiyor. Bana bir ev çocuğuma bir iş versinler ben başka bir şey istemiyorum\" diye konuştu.

Fehime Özöner, tedavi için akrabaları tarafından İstanbul\'a götürüldüğü sırada evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu da ifade ederek, \"İstanbul\'da 4 kızım var, yanlarına tedavi için gittiğim sırada hırsızlar evime girmiş. Evimden tabak çanak ne varsa çalmışlardı. Ben daha çok perişan oldum. Komşular bana yardım etmese açlıktan öleceğim. Bana bu arsaları vermesinler bana sadece rahat bir ev versinler yeter\" dedi.



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