7 Cumhuriyet çalışanı tahliye edildi

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın ilk duruşmasının ardından açıklanan ara kararda tahliyelerine karar verilen 7 Cumhuriyet çalışanı cezaevinden çıktı.

Haklarında tahliye kararı verilen Cumhuriyet gazetesi çalışanı 7 kişi, tahliye edildi. Cumhuriyet çalışanlarını, Silivri Cezaevi önünde mesai arkadaşları, yakınları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Musa Kart'tan ilk açıklama

Karikatürist Musa Kart, tahliyesi sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haksız hukuksuz mesnetsiz suçlamalarla 9 ay tutuklu kaldık. Sevdiklerimizden, işimizden ayrı tutulduk. Avukat arkadaşlarımız buna ‘keyfi tutuklama’ diyor. Ama inanın bu süre içerisinde yüreğimizi kinle ve öfkeyle doldurmadık. Bu duygularla yaşayamazdık. Cumhuriyet’i FETÖ terör örgütüyle irtibatlandırmak isteyen iddianame düşmüştür. Savunmamda da ifade ettim. Dedim ki: Bu iddianame düşmüştür. Ama mizahı zerafet ölçüsünde yapanlar bilirler ki düşene vurulmaz. Önyargısız bir denetim, bir iddianame hazırlansa görülecekti ki, başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı çizilmiş en sert karikatürlerin altında benim imzam vardır. Bunu niçin söylüyorum; terör örgütlerini en sert şekilde eleştiren bir gazeteyi terör örgütleriyle irtibatlandırmak aklın hayalin alacağı bir şey değil.

Tahliye anında çok sevinçli olacağımı düşünüyordum ama çok sevinçli değilim. Ne yazık ki 4 arkadaşımız halen Silivri Cezaevi’nde yatmaktalar, Gazetecilerin cezaevine olduğu bir fotoğraf Türkiye’ye yakışmıyor. Umarım en kısa zamanda 4 arkadaşımızı da Silivri’den alacağız.

İlk günden itibaren hem yurt içinde hem yurt dışında muazzam bri dayanışma vardı. İlk günden itibaren rahattık çünkü Haklı olduğumuzu inanıyorduk, insanların haklı olduğumuzu bildiklerini görüyorduk. Hepinize teşekkür ediyoruz."

Mustafa Kemal Güngör: Bu haksızlıklar son bulacak

Tahliye edilen Mustafa Kemal Güngör, "Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile aynı hücredeydim, çıkarken hepinize selam söylediler. Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın da selamı var. Eminim en kısa zamanda onlar da bizimle birlikte olacak. Bu haksızlıklar, bu hukuksuzluklar son bulacak.Hepinize çok teşekkürler, sağolun var olun" dedi.

Hakan Kara: Tüm iddiaların da gerçek dışı olduğu kanıtlanmış oldu

Tahliye edilen Hakan Kara, Silivri Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir gazeteciye sorsanız 'FETÖ ile en fazla mücadele eden gazete hangisi? diye, 'Cumhuriyet' der. Cumhuriyet 40 yıldır FETÖ ile mücadele ediyor. Bunun 34 yılına ben tanığım. Cumhuriyet ile FETÖ'yü bir araya getiremezsiniz. İddianamedeki tüm iddiaların da gerçek dışı olduğu kanıtlanmış oldu. Tüm kamuoyu da bunu gördü. Çıktığımız için mutluyuz ama bir burukluk da taşıyoruz. Çünkü 4 arkadaşımız içeride. En kısa zamanda onları da alacağız oradan" dedi.

Turhan Günay: 4 arkadaşımız da çıkacak

Turhan Günay, "Maalesef 4 arkadaşımızı içeride bıraktık. Biliyoruz ki çıkacaklar.Bunlardan biri de Kadri. Musa Kart, Kadri Gürsel ile aynı hücredeydik. Umuyoruz ki çıkacaklar" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından gazeteciler aileleri ile birlikte cezaevinden ayrıldı.

Cumhuriyet davasında ara karar verildi

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın ilk duruşmasının ardından ara karar açıklandı.

Gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra sonra başlayan davada mahkeme heyeti, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu,Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hâlinin devamına hükmetti. Mahkeme, ara kararında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Avukat M. Kemal Güngör, yazar Hakan Kara, Okur Temsilcisi Güray Öz, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve çizer Musa Kart'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 11 Eylül 2017'ye ertelendi. Tahliyelerine karar verilen yedi kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı beş gün süren ilk duruşmanın sonunda verdiği mütaalasında, Atalay, Sabuncu, Gürsel, Şık, Kara ve Çelik'in tutukluluğunun devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, savcı Bölükbaşı'nın talebinin aksine Kara ve Çelik'in de tahliye edilmesine karar verdi.