7 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 62 yıl hapisle 'kurtuldu'

İfadesinde suçlamayı kabul eden ve çocuklara cinsel amaçla yaklaşık 13 kez dokunduğunu itiraf etti. Diyarbakır’da, 2014-2016 yılları arasında 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Sabahattin Ataş, üst sınırdan, herhangi bir indirim uygulanmadan 62 yıl hapse mahkûm edildi.

Diyarbakır’da, 11 Mayıs 2016 tarihinde ‘155 polis imdat’ hattını arayan bir kadın, Sabahattin Ataş’ın merkez Sur İlçesi’nde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ihbar etti. Polis, cinsel istismara maruz kalan 5-14 yaş arasındaki 2 erkek ve 5 kız çocuğu tespit etti. Polis bu çocuklardan 2’sinin şüphelinin öz yeğeni olduğunu belirleyerek hepsinin ifadesini aldı. Mağdur çocuklardan 6’sı, cinsel istismarı doğrularken, 14 yaşındaki çocuk ise, sorulara yanıt veremedi. Mağdur çocuklardan 8 yaşındaki E.S.C. 3 kez, 7 yaşındaki R.K. 12 kez, şüphelinin yeğeni 6 yaşındaki E.A. 2 kez, 8 yaşındaki şüphelinin yeğeni E.K. 1 kez, 10 yaşındaki E.C., 1 kez, 5 yaşındaki H.C. ise, 6 kez cinsel istismara uğradığını söyledi. Gözaltına alınan Ataş, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. İfadesinde suçlamayı kabul eden ve çocuklara cinsel amaçla yaklaşık 13 kez dokunduğunu söyleyen Ataş, tutuklandı.

Savcılar, Ataş hakkında 7 mağdura karşı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 71 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şüphelinin olanları kimseye anlatmamaları için bazı mağdurlara 50 kuruş ve 1 lira verdiğini belirten savcı, Ataş’ın bir çocuğa da bisküvi vererek susturduğunu bildirdi. İddianamede, çocukların istismar olayını bir birlerine anlattığını ve gözleriyle şahit olduğu, 3 çocuğun anne ve babasının şüphelinin anlatılanları yaptığına ihtimal vermediklerini söyleyip, şikâyetçi olmadıkları kaydedildi. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya başlanırken bazı mağdur aileleri, çocuklarının hayal dünyasının geniş olduğunu, etki altında kalarak bu ifadeleri verdiklerini söyleyip şikâyetlerinden vazgeçti.



Mahkeme, Sabahattin Ataş’a 6 çocuğa yönelik ‘Cinsel istismar’ suçundan 62 yıl hapis cezası verdi. Sanığa üst sınırdan ceza veren mahkeme, ceza oranında 5 kez artırım yaptı. Sabahattin Ataş’a herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Mahkeme sanığın bir çocuğa yönelik eyleminde ise kesin ve inandırıcı kanıt olmadığını göz ölüne alarak beraat kararı verdi.

Mahkeme: Çocuklar baskı altında olabilir

Mahkeme gerekçeli kararda, dosyadaki mağdurlardan sadece birisinin şikâyetçi olduğunu, diğer mağdurların şikâyetten vazgeçtiğini, nitelikli cinsel istismarın oluşabilmesi için, eylemin cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasının şart olmadığını vurguladı. Gerekçeli kararda şöyle denildi: “Çocuklar her ne kadar önceki beyanlarından dönmüş olsalar da kapalı toplum yapısı ve akrabalık durumları baz alındığında, mağdur çocukların baskı altında olabileceği ve sanığa iftira atmaları için bir sebep olmadığı anlaşılmıştır. Çocukların yaşları göz önünde alındığında cinsel davranışlardan, terimlerden bu şekilde haberdar olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir.”