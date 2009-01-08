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7 çocuğa 35'er yıl hapis istemi

Siirt'te yasadışı gösteride güvenlik güçlerine taş attıkları iddia edilen 7 çocuğa 35’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

08 Ocak 2009 02:00

Siirt'te yasadışı gösteriye katılarak güvenlik güçlerini taşladıkları ve slogan attıkları iddia edilen yaşları 16 ile 18 arasında değişen 7 kişiye 35’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

23 Kasım 2008 günü PKK’nın 30’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen korsan gösteriye katılıp polisi taşladıkları, yasadışı slogan attıkları ve pankart taşıdıkları gerekçesiyle 5’i tutuklu 7 sanık hakkında 35’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, sanıkların Aydınlar Caddesi üzerinde düzenlenen korsan gösterilere müdahale etmek amacıyla olay yerine giden polis ekiplerinin içinde bulunduğu araca molotof kokteylli saldırı düzenlendiği, bu sırada araçtan inmeye çalışan polislere bu kez taşla karşılık verildiği kaydedildi.

İddianamede, göstericilerin yasadışı sloganlar atarak ara sokaklara kaçtıkları ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandıkları, sanıkların bu gösterilere PKK’nın istemleri ve çağrıları üzerine katıldıkları ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar S.U..(16), B.K. (17), H.K. (16), U.T. (17) ve R.S. (17) ile tutuksuz sanıklar S.C. (18) ile N.O.’nun (16) ‘Örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek, yasadışı örgüt propagandası yapmak, kamu malına zarar verip izinsiz tehlikeli maddeleri bulundurmak’ suçlarından TCK’nın 220/6, 314/2, 174/1 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2 maddesi uyarınca toplam 35’er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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