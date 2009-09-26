İçki satışı yapılıp yapılmasın tartışmasıyla gündeme gelen 7. Cadde referandumu yarın. Ankara Bahçelievler'deki 7. Cadde sakinleri yarın (27.09.09) sandık başına gidecek. 7. Caddeliler içki satışı ile ilgili maddenin çıkarıldığı referandumda, 12 soruya yanıt verecek.



12 sorudan oluşan ankete, 7. Cadde ile bağlantılı 22 sokakta oturan 2 bin 745 ev ve iş yeri sahibi katılacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, anket, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında 7. Cadde'nin girişindeki akaryakıt istasyonunun karşısındaki geniş alanda yapılacak.



Daha önce kendilerine dağıtılan anket formlarını doldurarak sandıklara atabilecek vatandaşlar, isterlerse anket aracında oylarını bilgisayar ortamında da kullanabilecekler.



Ankette yer alan sorular



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak anket çalışmasında vatandaşlara sorulacak sorular şöyle:



1- Bahçelievler Aşkabat Caddesi (7. Cadde) trafiğe kapatılarak yaya bölgesi haline getirilsin mi?



2- Bahçelievler 7. Cadde trafiği için aşağıdaki şartlardan en uygun olanı sizce hangisidir? (Araç trafiğine kapanış saatleri)



3- Binanızın özel araç park yeri var mı?



4- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa, 7. Cadde'yi dik kesen 7. (eski 27.) Sokak, 61. (eski 29.) Sokak, 69. (eski 17.) Sokak ve 54. (eski 6.) Cadde'den devamlı trafik akışına hız bariyeri konulmak suretiyle izin verilsin mi?



5- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa, Cadde'ye bir nostalji treni konulsun ister misiniz?



6- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa, Cadde'de yeni bir peyzaj düzenlemesi yapılmalı mı?



7- 7. Cadde trafiğe kapatılırsa aydınlatma yoğun mu olmalı, yoksa loş bir ışık sistemi mi gerekli?



8- 7. Cadde'de müzik yayını olmalı mı?



9- 7. Cadde trafiğe kapatılırsa Büyükşehir Belediyesi hafta sonu caddede değişik etkinlikler yapmalı mı?



10- Bahçelievler 7. Cadde trafiğe kapatılırsa caddeye konulacak bankların sayısı çoğaltılmalı mı?



11- Bahçelievler 7. Cadde'nin trafiğe kapatılması projesi kapsamında, tekrar ele alınacak olan Gökkuşağı Rekreasyon Alanı'nın ne şekilde değerlendirilmesini istersiniz? - Öğrencilere yönelik bilimsel kitap satış yeri - Ressamlar ve heykeltıraşlar için sanat sokağı - Elçiliklerin ülkelerini tanıtacağı bir satış alanı - Ayakkabıcılar çarşısı - Elektronikçiler çarşısı - Hiçbiri



12- Gökkuşağı Rekreasyon Alanı için sizin başka bir öneriniz var mı?



'İçkili yer bölgesi' sorusu çıkarılmıştı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 15 eylül günü CNNTürk'te canlı olarak yayınlanan ve Rıdvan Akar'ın sunduğu 'Gündemin Rengi' programına katılmıştı.



İçki referandumuyla ilgili tartışma sırasında Gökçek, Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nin (7. Cadde) 'İçkili Yer Bölgesi' ilan edilip edilmemesi konusundaki soruyu gelen tepkiler üzerine kamuoyu yoklamasından çıkartacağını ifade etmiş, bir gün sonra da (16.09.09) bu sorunun yoklamadan çıkartıldığını açıklamıştı.