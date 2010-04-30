7 bin metrede çığın altında kaldılar

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Macar ajansının (MTI) haberinde, Macaristan’ın Pekin Konsolosu Peter Sarközy, çığ altında kalan Macar dağcı Laszlo Varkony’nin aranmasının sürdürüldüğünü, ancak bu şartlar altında Macar dağcının yaşamasının mucizelere kaldığını açıkladı.



Çığ altından yaralı bir şekilde kurtulan diğer dağcı David Klein de, şans eseri hayatta kaldığını, arkadaşı Varkony’nin eksi 22 derecede yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.