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Dünya

7 bin metrede çığın altında kaldılar

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in zirvesine çıkmak isteyen iki Macar dağcı çığ altında kaldı.

30 Nisan 2010 03:00

T24-  26 Nisanda Everest’te 7 bin metreye tırmanan iki dağcının çığ altında kaldığı, bu dağcılardan birinin yaralı olarak kurtulduğu, diğer dağcının ise halen bulunamadığı belirtildi.


Macar ajansının (MTI) haberinde, Macaristan’ın Pekin Konsolosu Peter Sarközy, çığ altında kalan Macar dağcı Laszlo Varkony’nin aranmasının sürdürüldüğünü, ancak bu şartlar altında Macar dağcının yaşamasının mucizelere kaldığını açıkladı.


Çığ altından yaralı bir şekilde kurtulan diğer dağcı David Klein de, şans eseri hayatta kaldığını, arkadaşı Varkony’nin eksi 22 derecede yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.

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