-7 bin konutun enerjisi çöpten karşılanacak SAMSUN (A.A) - 17.08.2011 - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Avdan Köyü'nde bulunan Katı Atık Depolama Tesisleri'nde elektrik enerjisi üretimi başlattı. Günde ortalama 500 ton çöpün toplandığı kentte, metan gazından 7 bin konuta yetecek kapasitede elektrik enerjisi üretilecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi İşletme Sorumlusu Fatih Kutbay, çöp sahasında oluşan metan gazının yarattığı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için 'elektrik enerjisi üretim projesini' hazırladıklarını söyledi. Metan gazının küresel ısınmaya neden olduğunu belirten Kutbay, şunları kaydetti: ''Depolama tesisine günde ortalama 500 ton evsel atık geliyor. Dozerlerin alana serdiği çöp yığını 10 metrenin üzerine çıktığında metan gazı oluşmaya başlıyor. Bu oluşan gazı borulama sistemi ile elektrik üreten motorlara yönlendiriyoruz. Bu tesis 20 yıl ömrü olan bir tesis. Metan gazını depolama sahasından alamadığımız için patlama riski oluşturuyordu. Bu şekilde hem tehlikeyi azaltmış oluyoruz hem de metan gazını ekonomiye kazandırmış oluyoruz.'' Samsun Avdan Enerji Üretim Ticaret A.Ş'nin Samsun İl Koordinatörü Sinan Bektaş ise projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 20 kar payı ortağı olduğunu kaydeden Bektaş, ''Projeye 1 yıl önce başladık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Buraya günde 500 ton atık geliyor. Çöp sıkıştırıldıkça metan gazı oluşuyor. Bizde çöpün içine belli aralıklarla borular yerleştirdik ve metan gazını ana arterde toplayarak yakmaya başladık. Kurduğumuz motorlama sistemi sayesinde yanan metan gazı elektriğe dönüştürülüyor. 3 ay içinde ikinci motorda gelecek. Şuan ilk motor 1,2 megavat elektrik üretiyor. İkinci motorda aynı oranda üretim yapacak. 2012 yılının hemen başında üçüncü motoru da kuracağız ve toplam 3,6 megavat elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Üreteceğimiz elektrik enerjisi ile 7 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacağız'' şeklinde konuştu. Gazı bertaraf ederek elektrik üretimi yaptıklarını dile getiren Bektaş, ''Doğaya zarar veren bir maddeyi hem yok ediyoruz hemde yenilenebilir enerji üretiyoruz'' dedi.