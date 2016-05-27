7 bin kişinin katılacağı NATO Zirvesi futbol stadyumunda yapılacak

Polonya’nın ev sahipliğindeki NATO Zirvesi, başkent Varşova’daki Ulusal Stadyumu’nda yapılacak. Polonya milli futbol takımının maçlarını oynadığı Ulusal Stadyum, NATO Zirvesi sırasında aralarında 70 devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu 7 bin katılımcıyı ağırlayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; Polonya Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Bogdan Scibut, Ulusal Stadyumu’nda NATO Zirvesi ile ilgili hazırlık çalışmalarının başladığını söyleyerek, dünden itibaren stadın Savunma Bakanlığının kontrolünde olduğunu kaydetti.

Scibut, "Varşova’daki zirve, katılımcı sayısı bakımından NATO tarihinin en büyük etkinliği olacak. Zirve için NATO üye ülkeleri ve ittifakın ortak ülkelerinden 2 bin delegenin gelmesi bekleniyor.” dedi.

Polonya’daki NATO Zirvesi, 8-9 Temmuz’da yapılacak. Çatısı kapanabilen Varşova Ulusal Stadyumu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2015 Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapmıştı.