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7 bin DSP'li 'Evet' demek için istifa etti

Referandum için geri sayım sürerken bugüne kadar görülmüş en büyük istifa Muş'da gerçekleşti.

02 Eylül 2010 03:00

 T24- Referandum için geri sayım sürerken bugüne kadar görülmüş en büyük istifa Muş'da gerçekleşti. DSP Muş İl Başkanı Mehmet Ek ile aralarında belediye başkanı, belde ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 7 bin 300 üye, 12 Eylül'de yapılacak halk oylamasına ''evet'' demek için partisinden istifa etti.

 

Mehmet Ek, istifa kararını ilçe başkanları ve parti üyeleriyle il binasında düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

 

Aydınlık yarınlar, cuntasız ve Ergenekonsuz bir Türkiye için referanduma ''evet'' diyeceklerini söyleyen Mehmet Ek, 1990 yılından itibaren DSP'de Bülent Ecevit'in ''Anadolu solu'' dediği ''inancı hak, adaleti mutlak'' olduğuna inandıkları felsefi anlayışa sahip olduklarını vurguladı.

 

Sivil anayasaya, çağdaş demokrasiye ''hayır'' diyenlerin 12 Eylül anlayışına hizmet ettiğini ifade eden Ek, şöyle konuştu:

 

''Bu ülkede 'her şeyin sahibi benim, ben devletim, dilediğimi yaparım' mantığı 'hayır'da buluşanların mantığıdır. Bu mantıkla hareket eden siyasetçi ve  bürokratları tanıdıkça, AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok saygı duymaya başladık. Sonuç itibariyle, iflas etmiş paradigmaya, bu yoz anlayışlara, haksız hukuksuz gidişata 'dur' demek adına, DSP il, ilçe, belde teşkilatlarımızla belediye başkan ve encümenlerimizle partimizden aday olmuş, seçilmiş veya seçilmemiş bütün arkadaşlarımızla beraber, 7 bin 300 kayıtlı üyemizle birlikte, topluca aydınlık yarınlar adına, cuntasız, Ergenekonsuz, hukukun üstün olacağı bir Türkiye adına referandum sürecinde 'evet' diyerek katkılarımızı sunacağız. Bu onurlu yürüyüşe destek vermek adına, topluca DSP'den istifa ediyoruz.''

 

Ek, istifa dilekçelerini de topluca posta aracılığıyla parti genel merkezine gönderdiklerini bildirdi.

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