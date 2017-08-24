7 bin 600 madenciyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 7 bin 600 madenciyi ilgilendiren ve 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayan 27'nci dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Maden işçisine birinci altı ayda yüzde 7.5, ikinci altı ayda yüzde 5, üç ve dördüncü altı aylarda yüzde 3.5'er zam yapıldı.

TTK adına Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile işçileri temsilen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasında yürütülen ve 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine yasal süreç nedeniyle GMİS, 29 Ağustos 2017 tarihinde başlamak üzere TTK’da grev kararı almış ve işyerlerinde duyurmuştu.



Görüşmelerin bitmesine 5 gün kala anlaşmaya varılmasıyla Kamu-İş ile Ankara’daki binalarında imza töreni düzenlendi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçisine ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci 6 ay için yüzde 5, 3 ve 4’üncü 6 aylarda yüzde 3.5’er zam öngören sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçten sonra sözleşmenin imzalanmış olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Demirci, şöyle dedi:



"Ülkenin ve kurumun içinde bulunduğu sıkıntıları bilerek yaptığımız teklifler geç de olsa anlayışla karşılandı. Her şey tam olarak istediğimiz gibi olmasa da bizleri mutlu eden bir sözleşme imzaladık. Gönül isterdi ki madenci kardeşlerimiz için çok daha iyisi yapabilelim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi sonuçlar alacağız. TTK 27’nci Dönem Toplu İş Sözleşmemiz maden işçimize, TTK’ya, Zonguldak’a ve ülkemize hayırlı olsun."



Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından GMİS tarafından alınan grev kararı da kaldırıldı. (DHA)