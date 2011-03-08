-7 BANKAYA PROMOSYON CEZASI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Rekabet Kurulu, bankaların maaş promosyonları konusunda aralarında centilmenlik anlaşması yaparak rekabeti ihlal ettikleri kararı verdi. Bu kapsamda 7 bankaya, toplam 72 milyon 337 bin lira idari para cezası verdi. Rekabet Kurulunun, maaş promosyonları konusunda rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla 8 banka hakkında 19 Ağustos 2009 tarihinde başlattığı soruşturmaya ilişkin karar açıklandı. Karar, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı tarafından banka temsilcilerine okundu. Buna göre Kurul, 2010 mali yılı sonunda oluşan ve kurum tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerin takdiren binde 4'ü oranında olmak üzere Akbank'a 14 milyon 525 bin 268 lira, Garanti Bankasına 11 milyon 641 bin 860 lira, İş Bankası'na 12 milyon 987 bin 340 lira, Vakıfbank'a 8 milyon 226 bin 296 lira, Yapı Kredi Bankasına 14 milyon 211 bin 48 lira idari para cezası verilmesine oy çokluğu ile karar verdi. 2010 mali yılı sonunda oluşan ve kurum tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren binde 3'ü oranında olmak üzere, Kurul yine oy çokluğu ile Denizbank'a 2 milyon 881 bin 302 lira, Finansbank'a da 7 milyon 863 bin 921 lira idari para cezası verdi. Bu arada, Pamukbank nedeniyle soruşturma kapsamına giren Halk Bankasına 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle para cezası verilmedi.