7 banka rekabeti ihlalden suçlu bulundu

T24- Rekabet Kurulu, 7 bankanın maaş ödemelerinde promosyon anlaşması yaparak rekabeti ihlal ettiğine karar verdi ve 7 bankaya toplam 72.3 milyon lira ceza kesti. Bankaların karara itiraz hakkı bulunuyor.
Rekabet Kurulu'nun verdiği cezalar şöyle:
Akbank: 14 milyon 525 bin lira
Garanti Bankası: 11 milyon 642 bin lira
İş Bankası: 12 milyon 987 bin lira
Vakıfbank: 8 milyon 226 bin lira
Yapı Kredi: 14 milyon 211 bin lira
Denizbank: 2 milyon 881 bin lira
Finansbank: 7 milyon 864 bin lira
Bu arada, Pamukbank nedeniyle soruşturma kapsamına giren Halk Bankasına 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle para cezası verilmedi.
SORUŞTURMA İKİ SENE ÖNCE BAŞLADI
Rekabet Kurulu, 2009 yılında aldığı kararla, Akbank, Denizbank, Finans Bank, Türkiye Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi Bankası hakkında 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun ihlal edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açmıştı. Soruşturmada 8 bankanın özel firmalara maaş promosyonu verilmemesi konusunda anlaşarak rekabeti ihlal ettikleri iddiası yer almıştı.
Banka genel müdürleri de geçtiğimiz hafta Kurul'un karşısına çıkarak sözlü savunmalarını yapmıştı.