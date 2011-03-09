7 banka rekabeti ihlalden suçlu bulundu

T24-

Rekabet Kurulu'nun verdiği cezalar şöyle:

Akbank: 14 milyon 525 bin lira

Garanti Bankası: 11 milyon 642 bin lira

İş Bankası: 12 milyon 987 bin lira

Vakıfbank: 8 milyon 226 bin lira

Yapı Kredi: 14 milyon 211 bin lira

Denizbank: 2 milyon 881 bin lira

Finansbank: 7 milyon 864 bin lira

Bu arada, Pamukbank nedeniyle soruşturma kapsamına giren Halk Bankasına 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle para cezası verilmedi.

SORUŞTURMA İKİ SENE ÖNCE BAŞLADI

Rekabet Kurulu, 2009 yılında aldığı kararla, Akbank, Denizbank, Finans Bank, Türkiye Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi Bankası hakkında 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun ihlal edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açmıştı. Soruşturmada 8 bankanın özel firmalara maaş promosyonu verilmemesi konusunda anlaşarak rekabeti ihlal ettikleri iddiası yer almıştı.

Banka genel müdürleri de geçtiğimiz hafta Kurul'un karşısına çıkarak sözlü savunmalarını yapmıştı.