T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 ayrı suçtan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen operasyonla hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Önder C

07 Mayıs 2018 00:33

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen operasyonla hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Önder C., saklandığı evde yakalandı.
Kocaeli\'nde, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli Önder C.\'nin, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde saklandığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Çevrede başlatılan inceleme sonucu Zonguldak polisi operasyon için düğmeye bastı. Önder C., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet sahte ehliyet ele geçirildi. Şüphelinin, Kocaeli\'de organize suç örgütü üyesi olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAK GökçebeyKocaeliZonguldakın GökçebeyZonguldakYapılanSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24