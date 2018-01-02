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7 aylık hamile kadın intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde 8 ay önce evlenen 7 aylık hamile Rukiye K

02 Ocak 2018 14:44

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi\'nde 8 ay önce evlenen 7 aylık hamile Rukiye K.K. (35), evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.
Olay, Süller Mahallesi\'nde dün meydana geldi. 8 ay önce evlenen Rukiye K.K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle başından vurdu. Eve gelen eşi, Rukiye K.K.\'nın kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rukiye K.K.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye K.K.\'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, karnındaki bebeği de kurtarılamayan Rukiye K.K.\'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının neden canına kıydığının araştırıldığı belirtildi.

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