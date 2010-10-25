-7 AYLIK BEBEK TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ ISPARTA (A.A) - 25.10.2010 - Isparta'nın Senirkent ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, biri 7 aylık bebek, diğeri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Senirkent ilçesi çıkışında Osman Demirtepe, 32 AL 297 plakalı traktörün römorkunun tekerinin patlaması üzerine yolun sağ tarafına park etti. Bu sırada, Afyonkarahisar'a giden Sait Cirit yönetimindeki 32 LF 085 plakalı otomobil, traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 7 aylık Yahya Ceylan, 3 yaşındaki Nazif Ceylan ile Döndü Ceylan ve Muammer Özdemir hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Sait Cirit ile traktör şoförü Osman Demirtepe ise hafif yaralandı. Yaralılar, Senirkent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.