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7 aylık Ayşenur'a baba şiddeti

Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 7 aylık bebek yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor

22 Şubat 2013 11:42

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde, babası Osman G. tarafından dövüldüğü iddia edilen 7 aylık Ayşenur bebek yaşam mücadelesi veriyor.

Şikayetçi olduğu eşinin serbest bırakılmasına isyan eden anne Münevver G., "Çocuğum yaşam mücadelesi verirken onu bu hale sokan eşimi nasıl serbest bırakırlar. Ben de korkuyorum, devlet bizi korusun" diye konuştu.

İki yıl önce aynı köyden 27 yaşındaki Osman G. ile evlenen 22 yaşındaki Münevver G.'nin mutluluğu eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle kısa sürdü. Çiftin 7 ay önce dünyaya gelen bebekleri Ayşenur, iddaya göre babası tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Ayşenur bebek yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken anne Münevver G., hem kendisine hem de çocuğuna şiddet uyguladığını belirterek şunları söyledi:

"Eşimle yaklaşık iki yıldır evliyiz. Evliliğimizin ikinci ayında burnumu kırdı. O zamandan beri her hafta mutlaka tartışmamız, kavgamız oluyor; beni sürekli dövüyordu. Sebep olarak 'bebeği benden kıskanıyorsun' diyordu. Hiçbir anne bebeğini babasından kıskanmaz.

İki gün önce tartıştığımızda bebek benim kucağımdaydı ve elimden alarak sevmek istedi. Fakat yavrum babasının kucağında korktu. Ben de, 'çocuk korkuyor bana ver' deyince bebeğimi tokatlamaya başladı. Çocuk dayaktan bayıldı. Sonra soba yanmayan soğuk odaya attı; kızım orada da ağlayarak bayıldı. O gün akşama kadar kavgamız devam etti. Ertesi sabah yine kavgamız oldu. Çocuğumuzu ve beni hastaneye eşim getirdi. Hastanede çocuğumu yoğun bakıma aldılar. Doktorlar hayati tehlikesi olduğunu söylediler. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumu bu hale getirdiği için cezasını çekmesini istiyorum."

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