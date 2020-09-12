7 aydır maaş alamadıkları için eylem yapan madenciler, "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" gerekçesiyle işte atıldı!

Karaman Ermenek’teki Seba Madencilik Şirketi’ne bağlı maden ocağında yedi aydır maaş alamadıkları için eylem yapan 35 maden işçisi “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” gerekçesiyle işten atıldı.

Patron işten atmaya “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları” gerekçe gösterirken Bağımsız Maden-İş Sendikası ise, “Patron direnen işçileri ahlaksız ilan edip tazminatsız işten atıyor” açıklaması yaptı.

"Emekçinin direnişinden korkuyorlar"

BirGün'e yer alan habere göre, Seba Madencilik’te çalışan ve işten atılan maden işçisi Barış Karagöz anayasal hakları çerçevesinde direnişe geçtiklerini belirterek süreci şu şekilde anlattı:

“Biz yedi aydır Seba Madencilik’ten maaşlarımızı alamıyorduk. İş Kanunu’nun 34’üncü maddesine dayanarak haklarımızın ödenmesi için üretimi durdurma ve grev yapma kararı aldık. Patron bizim kararlılığımız karşısında ise bize sadece beş aylık maaşımız ödedi ve haklarımızın tamamını almak için de grevimize sendikamızın öncülüğünde devam etme kararı aldık. Biz bir protokol imzalayarak anlaşma yapmak istedik ama patronumuz buna da yanaşmadı.”

35 İşçiyi tazminatsız işten attılar: Bizim yerimize başka işçileri işe aldılar

Barış Karagöz zaten aylardır maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını aktararak “Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağına rağmen işten attı. Emekçinin mağdur olmasının önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.

Karagöz “Grevimize devam ediyoruz. Bizim yerimize başka işçileri işe aldılar. Bildiğimiz kadarıyla şu anda benimle birlikte 35 kişi işten atıldı ve iletişim kuramadığımız arkadaşlarımız da var, tam net sayıya ulaşamadık” şeklinde konuştu.

"Devlet kurumları da tehdit ediyor"

Bağımsız Maden-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise, “İşten atma yasağı kocaman bir yalan” denilerek, “Seba Madencilik’te yedi aydır alamadıkları maaşları için İş Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre direnen üyelerimizi devlet kurumları tehdit ediyor, Hak-İş ve Türk-İş’e bağlı sendikalar tehdit ediyor. Patron direnen işçileri ahlaksız ilan edip işten atıyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan direnen işçileri CHP ve İyi Parti milletvekilleri ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ziyareti sırasında, Anayasa’ya göre madenlerin devredilemeyeceğini ve devlete ait olduğunu vurgulayarak, “Anayasa’nın sağından solundan dolanılarak, devletin madeni özel şirkete veriliyor. Şimdi bu madenleri verenler nerede, ortada yok. Buradaki mağduriyeti kimse görmüyor” dedi.