7 ayda otomobil satışları yüzde 59 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıklamasına göre, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650 – 700 bin adet aralığında olması tahmin edildi.

2020 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Temmuz ayına göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 351 artarak 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610.7 artarak 17 bin 974 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,1 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 59 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650 – 700 bin adet aralığında olması tahmin edildi.