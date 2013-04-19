7 askerin şehit olması davasında, Tuğgeneral Es 6 yıl 8 ay hapse mahkûm oldu

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Çukurca'da 2009 yılında el yapımı patlayıcının infilakı sonucu 7 askerin şehit olmasına ilişkin davada, Tuğgeneral Zeki Es'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 28 Mayıs 2009 tarihinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker şehit oldu. Mayın patlamasıyla ilgili GES Komutanlığı’nın resmi uydu telefon kayıtlarında Es’in 3 ayrı telefon görüşmesi kamuoyuna yansımıştı. Görüşmelerde Es, komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya’ya mayınları bizzat kendisinin döşediğini itiraf ediyordu. Bu görüşmelerin basına yansımasının ardından sorumlular hakkında askeri mahkemede dava açıldı.

Askeri savcı mütaalasında, Tuğgeneral Es'in “hakikate muhalif rapor tanzim ve ita etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, “taksirle birden azla kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan ise 4 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, Es'in TSK'dan çıkarılmasını da talep etti.

Genelkurmay Askeri Mahkemesi bugünkü duruşmada, Tuğgeneral Zeki Es'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.