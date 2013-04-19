T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 askerin şehit olması davasında, Tuğgeneral Es 6 yıl 8 ay hapse mahkûm oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 28 Mayıs 2009 tarihinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker şehit olmuştu

19 Nisan 2013 17:56

 

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Çukurca'da 2009 yılında el yapımı patlayıcının infilakı sonucu 7 askerin şehit olmasına ilişkin davada, Tuğgeneral Zeki Es'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 28 Mayıs 2009 tarihinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 asker şehit oldu. Mayın patlamasıyla ilgili GES Komutanlığı’nın resmi uydu telefon kayıtlarında Es’in 3 ayrı telefon görüşmesi kamuoyuna yansımıştı. Görüşmelerde Es, komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya’ya mayınları bizzat kendisinin döşediğini itiraf ediyordu. Bu görüşmelerin basına yansımasının ardından sorumlular hakkında askeri mahkemede dava açıldı.

Askeri savcı mütaalasında, Tuğgeneral Es'in “hakikate muhalif rapor tanzim ve ita etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, “taksirle birden azla kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan ise 4 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, Es'in TSK'dan çıkarılmasını da talep etti.

Genelkurmay Askeri Mahkemesi bugünkü duruşmada, Tuğgeneral Zeki Es'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

ETİKETLER

Zeki EsTuğgeneralmahkummayın7 şehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24