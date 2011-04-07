-7 ASKERİ ŞEHİT EDENE 8 KEZ MÜEBBET DİYARBAKIR (A.A) - 07.04.2011 - Şırnak'ta 2007 yılında aralarında bir yarbay, bir binbaşı, bir üsteğmen ve 4 erin bulunduğu 7 askeri şehit ettiği, 17 güvenlik görevlisini de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan terör örgütü üyesi "Serdar" kod adlı S.Y, 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 398 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada İranlı örgüt üyesi B.Ş'ye ise 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 31 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar S.Y. ve B.Ş. ile avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanıklar S.Y ve İranlı B.Ş'nin 26 Aralık 2007 tarihinde Şırnak'ın Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince gerçekleştirilen askeri operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan ve 4'ü kadın 6 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği çatışmada sağ olarak yakalandıkları hatırlatıldı. Sanıklardan S.Y'nin 1993 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinden ailesiyle birlikte, terör örgütü PKK'nın denetiminde olan Irak'ın kuzeyindeki Mahmur kampına yerleştikleri ve 2000 yılında terör örgütüne katıldığı anlatılan mütalaada, Türkiye'de örgüt adına silahlı ve bombalı eylemlere katıldığı belirlenen "Serdar" kod adlı sanığın çatışmada sağ olarak yakalandığı kaydedildi. İranlı terör örgütü üyesi sanık B.Ş'nin de 2006 yılında İran'ın Xoyi şehrinden terör örgütüne katıldığı, Zap kampında askeri ve siyasi eğitim alarak, eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye gönderildiği ve çatışmada yakalandığı ifade edildi. -7 ASKERİN ŞEHİT EDİLMESİ- Mütalaada, sanık S.Y'nin 13 Kasım 2007 tarihinde Gabar Dağı bölgesinde Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz, Piyade Komando Onbaşı Özkan Kılıç, Piyade Komando Er Erdem Yüce ve Piyade Komando Er Gökhan Soylu'nun şehit edildiği çatışmada yer aldığı belirtildi. Sanığın ayrıca 09 Haziran 2007 tarihinde Güçlükonak ilçesinde mayın patlaması sonucu Yarbay Melih Gülova, Binbaşı Ramazan Armutçuoğlu ve er Hasan Güreşen'in şehit olduğu olayda, patlayıcıyı karayoluna yerleştiren kişi olduğu anlatıldı. Mütaalada, iki ayrı olayda toplam 17 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi. Sanıklar B.Ş ve S.Y, iddia makamının mütalaasına karşı hazırladıkları Türkçe yazılı savunmayı mahkemeye sunduktan sonra, Kürtçe yazılı savunmayı ise tercüman aracılığıyla okudu. Mahkeme heyeti, Türkçe yazılı savunmayla ilgili olarak, "sanıkların iddialara ilişkin savunma yapmadıkları, terör örgütü PKK ve tarihi ile ilgili siyasi bir savunma hazırladıklarının anlaşıldığı" ifadesini kayda geçirdi. Sanıklar, son savunmalarında suçlarını reddederek, tahliye talebinde bulundu. -KARAR- Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanıklardan S.Y'i, TCK'nın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", 7 kez "Kasten adam öldürmek", 17 kez "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız uzun namlulu silah kullanmak" ve "İzinsiz patlayıcı bulundurmak" suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 398 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık B.Ş'ye de "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız uzun namlulu silah kullanmak" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl 6 ay hapis cezası verildi.