7 askeri şehit eden 2 sanığa 412 yıl hapis cezası

7 askerin şehit edildiği farklı çatışmalara katıldığı kesinleşen İran uyruklu 2 sanık 412 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Erzurum'da terör faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle yargılananların karar duruşmasında, Gümüşhane, Bingöl ve Tunceli'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda 7 Mehmetçiğin şehit edilmesi ve 16 Mehmetçiğin de yaralanmasına sebep oldukları belirlenen biri İranlı 2 kişiye 15 kez ağırlaştırılmış müebbet toplam 412 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar İran uyruklu Adil Residu ile Ebubekir Eker ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ahmet Korkmaz'ın, iki sanığa bir sözleri olup olmadığını sorması ve sanıkların da diğer duruşmalarda yaptıkları savunmalarına ekleyecek bir sözleri olmadığını belirtmeleri üzerine duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Verilen aranan ardından toplanan mahkeme heyetinin kararını açıklayan Korkmaz, "terör örgütü üyesi" ve "örgütün Karadeniz bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen Ebubekir Eker, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 265 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı saldırılarda yer alan İran uyruklu Adil Residu'ya ise aynı suçlardan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 147 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Mahkeme Başkanı Korkmaz, açıkladığı kararda, 2 Eylül 2008 tarihinde Bingöl'ün Kığı ilçesinde Jandarma komando erler Ramazan Demirci ve Eyüp Gürsoy'un şehit edilmesi, 30 Nisan 2010 tarihinde Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Sarıyayla Jandarma Karakol Komutanlığı'na yapılan saldırıda Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özürberk, Jandarma erler Kemal Koçyiğit, Ahmet Eyce, Adnan Şimşek ve Erman Aydın'ın şehit edilmeleri, 17 Haziran 2010 tarihinde Gümüşhane Kelkit ilçesine bağlı Tütünlü köyü Toroslar mevkiinde çıkan çatışmada, 16 Mehmetçiğin yaralanması olaylarına katıldıkları kesinleşen Ebubekir Eker ve Adil Residu adlı 2 sanığa 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 412 yıl hapis cezası verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.