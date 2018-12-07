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Spor

7 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Erol Bedir: "Borcu ödeyemezken yeni transfer yapmak içerideki dengeleri bozar" "Devre arasında transfere ihtiyacımız yok" "Sakat oyuncularımızın iyileşmesi yeni transferlerimiz olacak" "Mensah için bize gelen bir talep yok" SPOR TOTO SÜPER LİG 20:

07 Aralık 2018 12:35

(ÖZEL) Erol Bedir: \"Borcu ödeyemezken yeni transfer yapmak içerideki dengeleri bozar\"
\"Devre arasında transfere ihtiyacımız yok\"
\"Sakat oyuncularımızın iyileşmesi yeni transferlerimiz olacak\"
\"Mensah için bize gelen bir talep yok\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

GALATASARAY
18:00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Akhisarspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL
-Euroleague-
20:30 Anadolu Efes - Real Madrid
22:30 Panathinaikos - Fenerbahçe

VOLEYBOL
-Kulüpler Dünya Şampiyonası-
09:00 Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA
12:00 VakıfBank - Minas Tenis Clube

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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