-7 AMATÖR FUTBOLCU KATLEDİLDİ CIUDAD JUAREZ (A.A) - 25.01.2011 - Meksika'nın kuzeyinde yer alan ve şiddetin en yaygın olduğu Ciudad Juarez kentinde, 7 amatör genç futbolcunun silahlı kişilerce katledildiği bildirildi. Yerel savcılık yaptığı açıklamada, iki amatör takımın maçı sırasında, üç arabayla sahaya giren silahlı saldırganların genç sporculara 180 el ateş ederek 7 sporcuyu öldürdüklerini, 2 sporcuyu da yaraladıklarını belirtti. Savcılık, saldırının, Meksika makamlarının uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddete karşı yürüttükleri kampanya çerçevesinde inşa edilen ve 4 ay önce açılan stadda meydana geldiğini kaydetti. Meksikalı yetkililer ayrıca, 24 saat içinde, aralarında 7 genç futbolcunun da bulunduğu toplam 30 kişinin Ciudad Juarez'in bulunduğu Chihuahua eyaletinde öldürüldüğünü açıkladı. Ciudad Juarez bölgesinde, geçen yıl uyuşturucuyla bağlantılı şiddet olaylarında 3 bin 111 kişi öldürüldü. ABD'nin Teksas eyaleti sınırındaki Ciudad Juarez'de, ''Juarez'' ile ''Sinaloa'' kartelleri arasında çatışma 2008'de başladı. Aynı yıl can kaybı sayısı bin 587 iken, 2009'da bu rakam 2 bin 643 kişiye yükseldi. Chihuahua eyaleti başsavcılık sözcüsü Arturo Sandoval'a göre, kentte sadece geçen ekim ayında 359 kişi katledildi. Meksika'da, Devlet Başkanı Felipe Calderon'un Aralık 2006'da iktidara geldikten sonra uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşta da bugüne kadar 30 binden fazla insan öldü.