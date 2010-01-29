7 Alevi Çalıştayı Kızılcahamam'da yapıldı

T24 - Alevi açılımı konusunda yol haritasının belirleneceği 7. Alevi Çalıştayı, Kızılcahamam'da 'erkek erkeğe' başladı. Tek bir kadın temsilcinin olmadığı çalıştaya 'katılım' da düşündürücü.





Alevi çalıştaylarının yedincisi Alevi örgütlerinin protestosunun gölgesinde başladı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) başta olmak üzere, Alevi örgütleri çalıştaya katılmama kararı aldı.



Örgütlerin, çalıştayda ‘Alevilik: Çerçevelendirme Sorunları’ konu başlığı nedeniyle ‘kendilerine kefen biçilmeye çalışıldığını’ öne sürdükleri ve bu nedenle protesto ettikleri öğrenildi.



Alevi açılımı konusunda yol haritasının belirleneceği 7. Alevi Çalıştayı, Kızılcahamam’da başladı. Devlet Bakanı Faruk Çelik, açılıştaki konuşmasında “Mevcut sorunların asla çözülemeyeceği noktasında, üzerine titrenerek oluşturulan havayı, her vesileyle karartmaya çalışan bir tür öğrenilmiş çaresizlikle toplumda umut yerine kaygı ve tepki üretenlerin durumlarını da bir hayli sorunlu buluyorum. Bu konu şu yada bu grubun, zümrenin tekelinde değildir” dedi.



Çalıştayın birinci gününde, kimlik ve Anayasal sorunların yanı sıra hukuki sıkıntılar da tartışıldı. Anayasal ve Hukuksal Sorunlar başlığı altında, cemevlerine ibadethane statüsü kazandırma, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı, zorunlu din dersleri gibi konular işlendi. Bunun yanı sıra Çalıştay’da, Madımak Oteli’nin müze olması, inanç rehberlerinin durumu gibi konular masaya yatırıldı.





Başlık geri çekildi



‘Alevlik: Çerçevelendirme Sorunları’ konu başlığı, gelen tepkiler ve katılımcıların bir kısmını eleştirmesi üzerine geri çekildi.



Sanatçı Arif Sağ, çalışmanın sonucunda nasıl bir tablo çıkacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek, “Ancak gelinen nokta anlamında şunu söyleyebiliriz ki hiçbir şey olmasa bile, yüzlerce yıllık Alevi tarihinde bu bile bir şey” diye konuştu. Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun ise “Niye gitmedik” diye pişman olmaktansa sürecin içinde olmayı tercih ettiklerini söyledi.



Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, çalıştayda hiç kadın bulunmamasını eleştirdi. Çalışlar, çalıştay başlamadan önce, söz alarak, “Toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınların burada temsil edilmediğini görüyorum. Toplumun olduğu gibi Alevilerin de yüzde 50’si kadındır. Oysa burada hiç kadın bulunmuyor; bunun art niyet olmadığını düşünmek istiyorum” dedi. Bunun üzerine Bakan Çelik, “Olsaydı iyi olurdu. Ancak herhangi bir art niyet yok” yanıtını verdi.





Üskül: Bunlar temel haklar



TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül de, Türkiye’de ne kadar Alevi varsa o kadar Alevilik tanımı olduğunu söyledi. Üskül, çalıştayda Alevileri devletin tanımlamasını yanlış olacağını dile getirdiğinin belirterek, “Alevilerin sorunları temel insan hakları sorunlarıdır. Zorunlu din dersleri, Madımak Oteli, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi; hepsi insan hakları sorunları...” dedi.



Öte yandan çalıştayı protesto ederek katılmayan örgüt yöneticilerini eleştiren Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan ise “Onlar Ale-vileri değil, başında bulundukları örgütleri temsil ediyorlar” dedi. Doğan, Diyenet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilemeceği yönündeki açıklamasını eleştirirken de, “Kendini Şeyhülislam sanıyor sanırım” diye konuştu.





‘Dışarıdakiler’ de toplandı



Çalıştaya ‘katılmayan’lar da dün basın toplantısı düzenledi. ABF Genel Başkanı Ali Balkız, basın toplantısında ilk Alevi Çalıştayı’nda sorunlarını dile getirdiklerini ancak hükümetin dikkate almadığını savundu.



Balkız, “TBMM bu konuyu içtenlikle ele alıp, parti farkı gözetmeksizin çözüme ulaştırmalı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve A-levi Kültür Dernekleri çalıştaya davet edilmedi, biz de davetli listesine sonradan kerhen eklendik. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ise hiçbir çalıştaya çağrılmadı. Yani A-levi-Bektaşilerin önderleri bu süreçte yok sayılmıştır. Bu Çalıştay, Cem Vakfı ile AKP arasında geçen bir alışverişten ibarettir” dedi.



Öte yandan BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis de, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı düzenleyerek konuyu ele aldı. Halis, AKP’nin başlattığı açılım ve çalıştay süreci ile Alevileri kandırdığını savundu.





