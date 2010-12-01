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Dünya

7. AGİT ZİRVESİ BAŞLADI ASTANA (A.A)

01 Aralık 2010 09:17

-7. AGİT ZİRVESİ BAŞLADI ASTANA (A.A) - 01.12.2010 - İsa Yıldıran - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 7. zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.  İstanbul'da 1999 yılında yapılan zirvenin üzerinden 11 yıl geçtikten sonra toplanan AGİT liderler zirvesine, 56 ülkenin devlet ya da hükümet başkanı katılıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından temsil edildiği zirveyi, 12 gözlemci ülke de gönderdikleri temsilcileri ile takip ediyor.  Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in misafirlerini tek tek kabul edip hatıra fotoğrafı çektirmesi ile başlayan zirvede, daha sonra da aile fotoğrafı çekilecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ilk konuşmayı yapacağı AGİT zirvesinde, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev oturum başkanlığını üstlenecek.  BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Petros Efthymiou ve AGİT Genel Sekreteri Marc Perrin de Brichambaut'un da katıldığı zirvede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın gerçekleşecek 3'üncü oturumda bir konuşma yapacak.  AGİT Zirvesi'nde Yukarı Karabağ, Kırgızistan, Afganistan'da istikrarın sağlanması, AKKA sorunları, Nükleer denemelerin engellenmesi, Füze Savunma Sistemleri, AGİT'in geleceği, terörizmle mücadele, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konular ele alınacak.  Zirvede yeni dönem için AGİT Genel Sekreterliği seçimi de yapılacak. 

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