7-8 Eylül olaylarında bıçaklayan serbest kaldı, HDP’ye taş atanlar 'bilgi veren' sayıldı

Antalya’da, 7 Eylül’de PKK’yı protesto gösterilerinde iki HDP’liyi bıçaklayarak birini de ağır şekilde yaralayan iki saldırganın, lise öğrencisi B.D. ve A.K. oldukları ortaya çıktı. Mağdurlar tarafından görüntülerden tespit edilen 17 yaşındaki iki çocuğun, aynı lisede okudukları ve eylem için Döşemealtı’ndan Antalya’ya geldikleri anlaşıldı. “Yaralama” iddiasıyla dava açılan iki çocuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. HDP binasına ve HDP’lilerin saklandığı lokantaya taşlarla saldıranlar hakkında ise hiçbir işlem yapılmadığı, saldırganların “Bilgi veren” sıfatıyla ifadelerinin alındığı ortaya çıktı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Antalya’da, 7-8 Eylül’de PKK’yı protesto gösterilerine katılan yüzlerce kişi, içeride üç kişinin bulunduğu HDP il binasını taş yağmuruna tuttu. Daha sonra binaya Türk bayrağı asan saldırganlar, HDP’lilerin oturduğu lokantaya saldırdı. Saldırı sırasında Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Osman Bektaş koltuk altından, arkadaşı Kamuran Çelik bileğinden bıçaklandı. Ağır şekilde yaralanan Bektaş iki hafta tedavi görüp ameliyat olduktan sonra bir başka şehre taşındı.

31 yaşındaki Bektaş, HDP’ye saldırıdan dönen kalabalığın bulundukları lokantaya taş attığını belirtip, “Dayımla kaçmak isterken iki kişi arkamızdan koştu. Biri bıçakla bana hamle yaptı. Kendimi korumak için yumruk salladım. Diğerine dönmek isterken, koltuk altımdan bıçaklandım. Beş altı metre ilerideki dayıma gitmek isterken bilincimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi. 23 yaşındaki Çelik de bir saldırganın bıçakla bileğine vurup kaçtığını anlattı. Kamera kayıtları üzerinden yapılan teşhiste Bektaş’ı B.D.’nin, Çelik’i A.K.’nin yaraladığı belirlendi. 17 yaşındaki bu iki saldırganın aynı liseden arkadaş oldukları saptandı.

‘Yaralama' suçundan dava açıldı

Karamanlı, ifadesinde, arkadaşları B.D. ve F.Ç. ile o gün Döşemealtı’ndan Antalya’ya geldiklerini, kalabalıkla birlikte HDP’ye yürüdüklerini, ardından “grup içinden bir kişinin mezarlık karşısındaki lokantada HDP’liler var” demesi üzerine buraya yöneldiklerini anlattı. HDP’lilerle birbirlerine taş attıklarını iddia eden A.K., arkadaşı B.D.’yi bir kişiyle kavga ederken gördüğünü söyledi. Bu arada, yanlarına gelen bir kişinin “Burada ne duruyorsunuz, vatan elden gidiyor, hadi birlikte slogan atarak gidelim” dediğini ve ona uyduklarını söyledi. B.D., ise “olaylar nedeniyle duygularına kapılarak” HDP’yi protesto eylemine katılıp slogan attığını, kimseye saldırmadığını savundu. İki saldırganda “yaşamı tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama”dan üç yıl hapis istemiyle Antalya 1 ve 2. Çocuk mahkemelerinde dava açıldı. Yaşları 18’den küçük olduğu için ceza iki yıla iniyor.

Saldırganlar 'bilgi veren' oldu

Bu arada, HDP’ye ve HDP’lilere yönelik saldırıya katılan diğer saldırganların ifadesi ise “bilgi veren” sıfatıyla alındı. Lise öğrencisi Emre Kılınç, sosyal medyada, protesto olacağını öğrenmesi üzerine eyleme katıldığını, bir grubun HDP binasına bayrak asmak istediğini ve taşkınlık çıktığını ifade ederek, “Grubun başındaki 3-5 kişi bizleri yönlendiriyordu” dedi. “HDP’li grup yakındaki kebapçıda ve burasının çalışanları HDP’lilere yardım ediyor” denilmesi üzerine dört arkadaşıyla harekete geçtiklerini belirten Kılıç, kebapçıya taş attıklarını belirtti. Kebapçıda babasının arkadaşı Hakkı Vural’ı gördüğünü söyleyen Kılınç, “Gruba taş atmamalarını, Hakkı amcayı tanıdığımı, böyle bir şey yapmayacağımı söyledim” dedi. Ancak Kılınç, HDP’lilerin kaçması üzerine kendilerini kovalayıp arkalarından taş attıklarını ifade etti.

HDP İl Eşbaşkanı Ahmet Kaya saat 22.30 sularında il binası önüne geldiğini, polis tarafından içeriye sokulmadığını, 10-15 civarında partilinin uzakta toplandığını duyunca yanlarına gittiğini söyledi. Kaya, “Durumun tehlikeli olduğunu anladığım için Güvenlik Şube Müdürü’nü aradım, olayın tehlikesini belirtim. Kendisinin de olaylar nedeniyle orada olduğunu ve güvenlik tedbiri aldığını öğrendim. Telefonu cebime koyar koymaz, grup ‘Aha buradalar’ diye bağırarak, bize taşlı, sopalı ve bıçaklı şekilde saldırdı. Şarampol Caddesi tarafına kaçtık. Benimle birlikte partililer de kaçtı. 10-15 dakika sonra iki parti üyemizin bıçaklandığını öğrendik” dedi.

Bıçaklanan HDP’lilerin avukatı Hadi Cin, Osman Bektaş’ı ağır yaralayan çocuk hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılması ve ‘insanlığa karşı suçlar’ yönünden işlem yapılması gerekirken, bu yola başvurulmadığını söyledi. Polis ve savcılığın saldırganlar hakkında zorunlu olanla haricinde işlem yapmama iradesi gösterdiğini savunan Cin, “Savcılık bu suça ‘basit yaralama’ olarak baktı ve mahkeme tutuklama kararı vermedi. Mağdura yapılan yapılanın çok da haksız olmadığına, onların haklı bir tepki gösterdiğine dayanan bir devlet bakışıyla yürütülen bir soruşturma yapıldı. Son derece taraflı ve şüpheliyi mağdur gören, ona verilecek cezanın da haksızlık oluşturacağına inanan bir yaklaşımla karşı karşıyayız” dedi.

Cin, bu davanın ağır ceza görülmesi için mücadele vereceklerini ifade ederken, HDP’ye ve lokantaya saldıran diğer kişiler hakkında işlem yapılmadığını da vurguladı.