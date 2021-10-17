7.6 milyon kişi genel sağlık sigortasını ödeyemiyor; bütçeden ilk 9 ayda 22.2 milyar TL harcandı

Genel sağlık sigortası primini (GSS) ödeyemeyenler için, yılın ilk dokuz ayında bütçeden 22.2 milyar lira harcandı. Temmuz 2021 sonu itibarıyla bu durumda 7.6 milyon kişi var.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bütçeden eski adıyla “görev zararı”, yeni adıyla “görevlendirme gideri” kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yılın ilk dokuz ayında 96.2 milyar TL aktarıldı.

Bu tür giderlerin içinde en yüksek tutarlardan biri GSS prim ödemeleri. 18 yaşından büyükler GSS kapsamına alınıyor. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu yıl için brüt asgari ücret 3 bin 577 TL. Buna göre yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 1192 TL’nin altında olanların GSS primlerini devlet karşılıyor.

Bütçeden SGK’ye sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan GSS prim ödemeleri ilk dokuz ayda 22.2 milyar TL’ye ulaştı. SGK’nin 2021 yılı temmuz sonu verilerine göre, 9 milyon 655 bin 402 kişinin GSS kapsamında tescili yapıldı. Bunlardan 7 milyon 578 bin 123 kişinin GSS primini ise devlet ödüyor.