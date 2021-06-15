7-0’lık Beşiktaş-Hatayspor maçıyla ilgili “Aboubakar-Billong arasındaki maç pazarlığı” iddiası Fransız basınında: Büyük skandal

T24 Spor Merkezi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 39. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçla ilgili olarak ortaya atılan ve siyah-beyazlı ekibin golcüsü Vincent Aboubakar ile Hataysporlu Jean-Claude Billong arasında yapılan pazarlık iddiaları Fransa basınının gündeminde, "büyük skandal" olarak yer buldu.

1 Mayıs 2021 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısını 5-0'lık skorla tamamlamış, gösterdiği performansla tepki çeken Hatayspor stoperi Billong, müsabakanın ikinci yarısı başlarken oyundan alınmıştı.

beIN Sports Fransa'da yer alan habere göre, söz konusu maçta çok kötü bir performans sergileyen ve takımının yediği 5'inci golden sonra devre arasında oyundan alınan Hataysporlu defans oyuncusu Jean-Claude Billong, tıpkı maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Vincent Aboubakar gibi karşılaşma sonrasında Türk medyasının ve Galatasaray, Fenerbahçe gibi rakip takımların hedef tahtasına oturduldu.

İddialara göre, Beşiktaş ve Hatayspor arasındaki karşılaşmada iki Kamerunlu oyuncu, söz konusu maç ve Kamerun Milli Takımı için bir pazarlık yaptı.



Aboubakar'ın Kamerun milli takımına Billong lehine müdahalede bulunduğu, bunun karşısında şampiyonluk için kritik olan 1 Mayıs'taki Beşiktaş-Hatayspor maçında "cömertlik" aldığı iddia edildi.

Ortaya çıkan iddialardan bu yana Jean Claude Billong, ilk kez Kamerun milli takımına seçilirken Vincent Aboubakar, Beşiktaş kontratının bitmesiyle Suudi Arabistan'a gitti.

"Billong bir daha Türkiye'ye ayak basmayacak"

Billong'a yakın bir kaynak, Football365 Afrique'ye konuşarak, Hatayspor'la kontratı 2022'ye kadar süren Billong'un Türkiye'ye bir daha ayak basmayacağını söyledi. Billong'un son 10 gündür ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Bu adamı gönderelim

Maç sonrası Billong’u takımdan gönderen Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gerekçesini şöyle anlatmıştı:

“Billong Beşiktaş maçından bir gün önce ayağına dövme yaptırdı. Dövme yapılan futbolcunun bacağı 1 hafta ağrıyor. Her topa sırtına döndü. Birçok pozisyon verdik, goller yedik. Böyle futbolcunun takımda kalmasını istemem. ‘Bu adamı gönderelim’ dedik. Bunun dışında varsa ekstra bir şey, bilmiyoruz”

Galatasaraylılar, Savaş’ın bu sözlerinin de Billong hakkındaki şüphelerini güçlendirdiği görüşünde. Maçta ilk 11’de sahaya çıkan Billong, ilk yarı sonunda skor 5-0 iken oyundan alınmıştı.

"Takımda onun gibi oyuncu istemiyorum"

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Billong'la ilgili "Takımımda onun gibi bir oyuncu istemiyorum. Sportif direktör ve antrenöre çoktan 'Onu gönderin' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Billong, sözleşmenin erken feshi, hatta ciddi bir suistimal nedeniyle feshiyle karşı karşıya. Gelecek günlerde, konuyla ilgili bir soruşturma açılması bekleniyor.

Galatasaray'dan TFF ve UEFA'ya resmi başvuru

Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Süper Lig’de son 8 haftanın incelenmesi konusunda TFF’ye yaptığı başvurunun ardından bir hamle de Galatasaray’dan gelmişti.

Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor’u 7-0 yendiği maçtan önce iki takımın Kamerunlu futbolcuları Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong arasındaki görüşmelerin incelenmesi için TFF ve UEFA nezdinde resmen harekete geçmişti.