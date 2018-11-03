6'ncı kattan düşen minik Zeynep öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da oturdukların binanın 6\'ncı katındaki balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Zeynep Yılmaz (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 6\'ncı katındaki balkonda oyun oynayan Zeynep Yılmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun yere düştüğünü göre komşuları, ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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