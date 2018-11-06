T24 LogoT24 Logo
Gündem

6'ncı kattan düşen Efe öldü

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, Efe Eser (11), 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

06 Kasım 2018 13:00

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde, Efe Eser (11), 6\'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Efe Eser, iddiaya göre, 6\'ncı katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Efe, bir süre sonra aşağı bakarken, dengesini kaybedip, düştü. Küçük çocuğun zemine çakıldığını gören annesi Sebahat ile babası Ayaz Eser, hemen sokağa çıkıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı  Efe\'yi ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Efe Eser, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eser çifti ise hastanede uzun süre gözyaşı döktü. Efe Eser\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol OKURSİLİFKE MersinDHAMERSİN SilifkeEfe EserOlayGazi MahallesiEfeKüçükEser
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24