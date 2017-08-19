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6'ncı katta tehlikeli çalışma

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Bir binanın 6'ncı katında bulunan işyerinin penceresine 'Satılık' afişini asmak için sarkan bir kişinin  hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenlerin yüreklerini ağzına getirdi

19 Ağustos 2017 13:47

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Bir binanın 6\'ncı katında bulunan işyerinin penceresine \'Satılık\' afişini asmak için sarkan bir kişinin  hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Kentin en işlek kesimlerinden Gazi Bulvarı\'ndaki 7 katlı bir binanın 6\'ncı katındaki işyerinin penceresinden dışarı sarkan bir kişi, çevredekileri korkuttu. Hiçbir güvenlik önlemi almadan bir ayağı ve vücudunu pencereden dışarı çıkaran bu kişi, elinde tuttuğu üzerinde \'satılık\' yazılı afişi cama taktı. Can güvenliği önemsenmeden yapılan bu çalışmanın kazaya yol açmadan tamamlanması korku içerisinde çalışmaları izleyenlere rahat soluk aldırdı.

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